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Manuel Aragón dice que las elecciones no son suficiendes para mantener la democracia

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Madrid, 26 oct (EFE).- El jurista Manuel Aragón ha advertido de que, aunque unas elecciones libres y transparentes son indispensables para la democracia, no son suficientes para que esta se mantenga pues también es preciso que los poderes públicos respeten sus formas, y ha alertado del riesgo que supone el abandono actual del consenso y la concordia.

Así lo ha indicado Manuel Aragón, jurista y magistrado emérito del Tribunal Constitucional (TC), en el acto de inauguración del curso de las Reales Academias que ha presidido el rey Felipe VI, del que fue profesor, y a quien ha señalado como "un firme asidero" para que los españoles no pierdan "la esperanza en el mantenimiento de la democracia constitucional".

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Para Manuel Aragón, el abandono de la concordia y el consenso en la política española es la causa más importante de los riesgos a los que se enfrenta la democracia constitucional, por lo que ha considerado una urgente necesidad que restablezca con "un cambio profundo en práctica de la política" para que las instituciones ejerzan sus funciones de manera ejemplar.

Ha pedido por eso el jurista que se cumplan las reglas del palamentarismo, que los partidos no consideren a los contrarios como "enemigos a los que hay que destruir, sino como adversarios con los que hay que discutir, pero también que pactar", que la "alternancia" de mayorías y de gobiernos no se descalifique y que la independencia judicial sea respetada.

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Porque, ha subrayado, "las democracias suelen perecer no tanto por la fuerza de sus enemigos como por la incompetencia, debilidad e incluso traición de los que debieran ser sus amigos, es decir, por la erosión de las instituciones democráticas."

El jurista ha destacado la "muy grave erosión" que sufren determinadas instituciones, lo que, en su opinión, no sólo está produciendo una "desafección ciudadana" hacia ellas, sino también una "extrema polarización ideológica que, si no se remedia, puede convertirse en una auténtica polarización social".

Ha recalcado el papel de la Constitución que, ha dicho, "ha resistido dos intentos de golpe de Estado, en 1981 y en 2017", lo que fue posible, ha afirmado, por el apoyo al sistema constitucional, a la correcta actuación del Estado de Derecho y, muy especialmente, "a la decidida e inmediata defensa de la Constitución" del rey Juan Carlos y Felipe VI.

En el acto de apertura del curso académico de las Reales Academias integradas en el Instituto de España, en el que ha participado el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el rey ha destacado el papel que estas desarrollan en beneficio del bien común de los españoles. EFE

(foto)

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