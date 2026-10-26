Luis de la Fuente, la consagración tardía del entrenador de base

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Carlos Pérez Gil

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Luis de la Fuente ha puesto la guinda a un año mágico para él como seleccionador de España al ser reconocido con el título de mejor entrenador del mundo después de conseguir la segunda estrella para la Roja en el Mundial de Estados Unidos el pasado verano.

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“Me encantaría ganarlo”, fue su deseo verbalizado el pasado 28 de septiembre en pleno debate sobre quién debería ser el mejor jugador del mundo para reivindicar los “méritos suficientes” acumulados para hacerse con la estatuilla.

De la Fuente, de 65 años y natural de Haro (La Rioja), ha hecho buena su aspiración y ve reconocida su labor con España, con la que ha sumado la triple corona -Mundial, Eurocopa y Liga de Naciones- en los últimos tres años, un éxito nunca conseguido.

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Desde hacía doce años que un seleccionador, por entonces el alemán Joachim Low, no se hacía con el título al mejor entrenador del año, dos años después de que lo conquistara el también español Vicente del Bosque tras el primer Mundial de España en 2010.

El reconocimiento de De la Fuente es el de un técnico que nunca triunfó en un club y que su trayectoria parecía destinada a trabajar únicamente con filiales y equipos de base, como hizo en Sevilla o Bilbao.

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También siguió el mismo camino en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a la que llegó en 2013 tras ver el anuncio en un periódico.

Con esa vocación, empezó a forjar un palmarés -campeón de Europa con la sub-21 y la sub-19 y plata en Tokio 2021- que llamó la atención al anterior presidente de la RFEF, Luis Rubiales, quien confió en él para darle las riendas de la absoluta tras el mal rendimiento en el Mundial de Catar de 2022.

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Un reto en el que relevó a Luis Enrique, el que ha sido su gran rival por el premio Johan Cruyff de este año.

Desde su ascenso en la Roja, De la Fuente no ha hecho más que escribir un cuento de hadas, a la que ha dirigido en 54 partidos, con 42 victorias, diez empates y dos derrotas.

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Además de los tres títulos y un subcampeonato de la Liga de Naciones, que le han convertido en el seleccionador español más laureado de la historia, acumula una racha de 42 partidos sin perder, algo que nunca había conseguido una selección a nivel mundial.

“Lo mejor está por llegar”, es uno de sus lemas que habla de su ambición por seguir ampliando la vitrina después de haber renovado su contrato hasta 2032, un acuerdo de largo plazo inédito, por lo que tiene por delante otras dos Eurocopas y el Mundial en casa de 2030 para seguir haciendo historia.

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Hombre de fe inquebrantable, también en el plano religioso, el exfutbolista del Athletic Club también ha hecho gala de ser un gran gestor del vestuario, que lo quiere como a un padre.

“La relación con los futbolistas no está reñida con el rigor, la responsabilidad y la exigencia. La clave es ser honesto en la toma de decisiones para beneficiar al equipo”, es otra de sus máximas.

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El técnico riojano también se ha consolidado como un referente a nivel social por sus éxitos deportivos y por su carácter campechano y afable.

“Luis es excepcional. Lo reúne todo y es un referente para la sociedad española”, le definió el presidente de la RFEF, Rafael Louzán, en la firma de su renovación en septiembre para ensalzar lo que representa De la Fuente. EFE

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