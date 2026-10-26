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Lío en las finales de la WNBA: el sexto partido, sin horario ni sede definidos

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Julia López

Redacción Deportes, 26 oct (EFE).- Tras la victoria de las Valkyries ante Atlanta Dream el pasado sábado para empatar las finales de la WNBA (2-2), se confirmó que tendrá que haber sexto partido en Atlanta; no obstante, el problema es que, según informó la cadena ESPN, a tres días del trascendental duelo para decidir la mejor liga del mundo, no se sabe dónde ni cuándo se jugará por coincidir con un partido de la NBA.

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Este lunes, el quinto encuentro se disputa en San Francisco, pero podría haber campeón en el sexto, y las negociaciones entre todas las partes implicadas siguen en curso.

El foco del conflicto, que “podría tener un impacto económico de millones de dólares en ambas competiciones”, es que las Dream se han trasladado en los cinco partidos de 'playoffs' al State Farm Arena, con capacidad para 17.000 espectadores (y propiedad de los Hawks de la NBA) frente a su pabellón habitual durante la temporada, el Gateway Center Arena, con una capacidad de 3.500 personas.

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La alta demanda y el interés por ver al equipo le llevó a trasladarse a la casa habitual de los Hawks, además de confirmarse que ellas también jugarán allí a partir de la próxima temporada.

Sin embargo, en este momento al haberse alargado en el calendario las finales de la competición, la situación ha llevado a que el sexto y quizá definitivo partido por el anillo, que debería disputarse este jueves 29 a las 20.00 hora local coincide con el partido masculino entre Hawks y Cleveland Cavaliers, previsto para las 19.00.

Según informó ESPN, un portavoz de la WNBA declaró que se están estudiando todas las opciones en busca de una solución que se antoja complicada.

“Todas las soluciones presentan problemas”, señaló una fuente cercana a la situación al citado medio.

“El hecho de que estemos tomando estas decisiones para poder disputar un partido de la WNBA en un pabellón más grande es la mejor noticia de todas. Simplemente hay que planificarlo mejor y con más antelación. Ahora es mucho más difícil cambiar los partidos de lo que habría sido hace una semana”, indicó ESPN.

Encima de la mesa hay diversas alternativas. Una es que el sexto partido se celebre el jueves (como estaba previsto) en el Gateway Center Arena, de menor capacidad. Incluso se ha planteado que se dispute en San Francisco (casa de las Valkyries).

También se está trabajando con los equipos NBA (Hawks y Cavaliers) para trasladar de fecha dicho duelo o que incluso se disputase en Cleveland. Y no puede coincidir con los de los Golden State Warriors, que juegan en el mismo pabellón que las Valkyries.

“Algunas de las partes implicadas consideran que la NBA debería asumir la responsabilidad de cambiar su partido de temporada regular para dar prioridad a las Finales de la WNBA, otras se han opuesto, argumentando que las consecuencias en cadena de modificar ese encuentro serían demasiado complicadas”, explican las periodistas Alexa Phillippou y Ramona Shelburne.

Otra alternativa es que las finales WNBA se jueguen el viernes y, si fuera necesario, mover el séptimo encuentro, previsto para el sábado 31 de octubre en el Balhalla de la ciudad californiana, al martes 3 de noviembre. Aquí el conflicto sería que coincidiría con el día de las elecciones en Estados Unidos y la competición tiene la política de evitar que coincidan dichos acontecimientos.

En cualquier caso, se espera una solución definitiva en las próximas horas. EFE

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