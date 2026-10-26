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La novena decepción de Kylian Mbappé

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Alba Calzado

Madrid, 26 oct (EFE).- A la novena tampoco fue la vencida. Después de nueve temporadas entre los mejores del mundo, Kylian Mbappé no pudo hacerse con el Balón de Oro como premio a su temporada 2025-2026. Sus 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos no fueron mérito suficiente para convencer a los cien periodistas que otorgan el premio.

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El delantero francés ya había sido noveno en 2021, séptimo en 2017 y 2025, sexto en 2019, 2022 y 2024, cuarto en 2018, y tercero en 2023. En su novena nominación, frente al criterio de los votantes, no pudo superar a Harry Kane, máximo goleador de la temporada.

El de Bondy había manifestado que se sentía merecedor del trofeo, aunque no lo consideraba "una obsesión". "Creo que es un objetivo para cualquier jugador. He tenido un gran año a nivel individual. He sido el máximo goleador de todas las grandes competiciones y creo que puede ser un buen año para mí. No ha habido un jugador mejor que yo", dijo.

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Al francés no le importaba el hecho de no haber ganado ningún título importante con el Real Madrid ni con Francia. Sus méritos individuales, sobre todo a nivel goleador, le parecían suficientes. "Es un trofeo individual y creo que eso debe primar sobre todo lo demás. La capacidad de rendir individualmente y de deslumbrar es lo que marca a la gente para un trofeo como este", añadió.

Finalmente, Harry Kane se hizo con el prestigioso galardón, otorgado por la revista francesa France Football, en su 70.ª edición, con los votos de los cien periodistas representantes de los cien mejores países en la clasificación FIFA.

En caso de que Mbappé se hubiera hecho con el trofeo, no habría sido la primera vez en los últimos años en que el Balón de Oro corona a un jugador que no ha obtenido durante la temporada uno de los grandes premios colectivos (Liga, Liga de Campeones, Mundial o campeonato continental de selecciones). No lo hicieron Cristiano Ronaldo en 2013 ni Leo Messi en 2012 (quien sí sumó la Copa del Rey), cuando todavía se computaba el año natural.

Méritos individuales no le faltaban. El parisino fue el máximo goleador de la última 'Champions', con 15 tantos, a pesar de que el Real Madrid cayó eliminado en cuartos de final ante el Bayern. También fue el máximo anotador en LaLiga EA Sports, con 25.

Su mayor logro fue convertirse en el máximo goleador histórico de los Mundiales de fútbol (22), superando el registro de Leo Messi (21), tras 10 tantos en el torneo celebrado entre México, Estados Unidos y Canadá. "Cuando estuve de vacaciones, todo el mundo me hablaba de eso. Te das cuenta de hasta qué punto el Mundial es importante. Es genial porque le quitas el récord a Leo Messi, que para muchos es el mejor jugador de la historia junto con Cristiano", declaró el francés al respecto.

Sus registros goleadores sirvieron para otorgarle su segundo trofeo 'Pichichi' consecutivo, la Bota de Oro del Mundial y de la Liga de Campeones o el Onze de Oro para la revista Onze Mondiale, entre otras distinciones. En 2025, además, igualó el registro de Cristiano Ronaldo de 59 tantos en un año natural con el Real Madrid, récord en el club blanco.

Esos galardones se unieron a un palmarés en el que brillan todo tipo de insignias, desde el Golden Boy (2017) o el trofeo Kopa (2018) en sus primeros años en la élite hasta seis presencias en el once mundial de la FIFA.

El pasado domingo, ante el Barcelona, Mbappé llegó a 100 goles con la camiseta del Real Madrid, gracias a un doblete que le dio los tres puntos a su equipo en el Camp Nou, en el que era su partido número 116 con el conjunto blanco.

42 de esos tantos se produjeron en la temporada 2025-2026, los cuales, sumados a los 16 con Francia entre encuentros amistosos y oficiales, eran su gran baza para el Balón de Oro. Sin embargo, Mbappé vuelve a marcharse de vacío de una gala del Balón de Oro. Por novena edición consecutiva. EFE

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