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La Generalitat sobre los disturbios del sábado en Barcelona: "Fue delincuencia"

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Barcelona, 26 oct (EFE).- La consellera catalana de Interior, Núria Parlon, ha afirmado que los disturbios del sábado en Barcelona no tenían "absolutamente nada que ver" con una reivindicación, fue "delincuencia", y ha avanzado que los Mossos pedirán judicialmente poder rastrear el origen de la convocatoria y las identidades de sus promotores.

Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta de jóvenes que el sábado derivó en violentos alborotos en Barcelona, convocada a través de redes por una plataforma anónima y que ha dejado un saldo de 128 detenidos, 72 de ellos menores, y 23 comercios saqueados y vandalizados.

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En sendas entrevistas en Catalunya Ràdio y RAC1, la consellera ha anunciado que se pedirá judicialmente que de manera urgente poder rastrear el origen de la convocatoria y el origen de sus promotores.

Además, se pedirá judicialmente que las plataformas cierren esos canales de mensajería masiva que incitan a la "violencia", como los que llamaron a protestar el sábado, puesto que detrás de ellos solo hay la "voluntad de generar disturbios, desórdenes públicos, saqueos, robos con fuerza y de enfrentarse a la policía".

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En este sentido, ha subrayado que la convocatoria no tenía "absolutamente nada que ver" con una reivindicación social o política ni con ninguna movilización legítima.

"Esto es delincuencia, organizada o no, y hay que identificar y detener a las personas que están detrás de estos canales de plataformas de redes sociales, que buscan "desestabilizar" y desatar el "caos" utilizando a jóvenes, ha señalado.

Parlon ha pedido dejar trabajar a los Mossos d'Esquadra, que tienen "mucha información policial" sobre este caso para poder desarticular este grupo que quiere "desestabilizar y crear una sensación de inseguridad" y para poder identificar a la persona que escribió el primero de los mensajes.

En el marco de la investigación, ha dicho, no se descartan nuevas detenciones.

A la pregunta de si podría haber detrás algún partido político, ha contestado: "Yo soy consellera, no puedo decir esto", y ha insistido además de que la investigación sigue abierta.

Parlon ha admitido de que lo vivido el sábado, con "disturbios, pillaje, caos social, robo con fuerza y enfrentamientos con la policía", ha sido un hecho "anómalo": "No es tolerable" y estos jóvenes no se pueden ir de rositas", ha agregado. EFE

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