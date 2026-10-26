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La compra de viviendas sube un 3,4 % interanual en agosto pero frente a julio cae un 20 %

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Madrid, 26 oct (EFE).- La compraventa de viviendas repuntó en agosto un 3,4 % interanual tras haber bajado en seis de los ocho últimos meses, y contabilizó 49.319 operaciones, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Si se compara con el mes anterior, julio, las transacciones de vivienda se hundieron un 19,7 % en tasa intermensual, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente y los altos precios de las casas.

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En lo que va de año, la compraventa de viviendas acumula una caída del 2,3 %.

Por tipo de vivienda, en agosto aumentaron tanto las compraventas de las nuevas como de las usadas. En concreto, estas últimas, las más numerosas del mercado con casi un 79 % del total, crecieron un 3 % (su mayor aumento desde diciembre de 2025) hasta las 38.798 unidades.

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Sin embargo, la subida más destacada la protagonizó la vivienda nueva con un alza del 4,9 %, hasta las 10.521 operaciones.

Por régimen, la mayor parte de las operaciones correspondieron a vivienda libre, casi un 94 %, y sumaron 46.022 unidades, el 3,5 % más que en agosto de 2025, según el INE, que obtiene estos datos a partir de la información contenida en los Registros de la Propiedad de todo el territorio nacional en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas.

Por su parte, las compraventas de vivienda protegida subieron un 2,3 %, hasta las 3.297, y supusieron el 6,7 % del total.

Si se compara con el mes anterior, julio, las transacciones de vivienda se hundieron un 19,7 % en tasa intermensual, en un contexto marcado por la falta de viviendas disponibles para atender a una demanda creciente y los altos precios de las casas.

Todas las categorías de vivienda presentaron caídas de dos dígitos respecto al mes anterior.

En el caso de la vivienda libre el descenso fue del 20,1 %, mientras que en la vivienda protegida fue del 13,5 %.

Por antigüedad del inmueble, las compraventas de vivienda nueva fueron las que más cayeron con respecto a julio, un 20,8 %, en tanto que las usadas lo hicieron un 19,4 %.

En el acumulado de los ocho primeros meses del año el saldo de las compraventas de vivienda fue negativo, del -2,3 %.

Tras crecer en 2025 un 11,5 % y alcanzar las 714.237 unidades, la cifra más alta desde los máximos de 2007, la compraventa de viviendas inició el año con una caída del 5 %, que siguió en febrero con un -0,5 %, en marzo con un ajuste del -2,2 %, en abril con el -1,8 % menos y en mayo la caída se acentuó al -7,3 %.

En junio, sin embargo, las transacciones remontaron un 1,6 % tras cinco meses a la baja pero en julio volvieron las caídas, del 5,1 %. En agosto volvieron a crecer, un 3,4 %.

Por régimen, los descensos en el año se extendieron a las compraventas de viviendas libres, -1,9 %, y a las de vivienda protegida, -8,5 %.

Entre enero y agosto, la mayor caída de las compraventas se dio en las viviendas de segunda mano, con un ajuste acumulado del 2,5 %, mientras que en las nuevas el descenso fue del 1,8 %.

En agosto, la compraventa de viviendas subió en 11 comunidades autónomas y descendió en las seis restantes.

Las subidas más acentuadas, a doble dígito, se dieron en  Extremadura (32,1 %); Cantabria (21,7 %); Murcia (12,6 %); Aragón (11,2 %); Asturias (10,4 %) o Cataluña (10,3 %).

Por el contrario, las caídas se dieron en La Rioja (-19 %); Castilla-La Mancha (-9,4 %); Castilla y León (-7,1 %); Navarra (-5,3 %); Baleares (-3,8 %) y Madrid (-2,6 %). EFE

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