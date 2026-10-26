Jordi Cano (Andorra) suma su quinto gol de la temporada en la derrota contra el Burgos

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Madrid, 26 oct (EFE).- El delantero del Andorra Jordi Cano sumó este lunes su quinto gol de la temporada en undécima jornada de LaLiga Hypermotion en la derrota por 2-3 e su equipo ante el Burgos, que se impuso con los tantos de Jon Karrikaburu, Oier Luengo y Curro Sánchez.

El conjunto burgalés se llevó la victoria por 2-3 gracias a los goles de Jon Karrikaburu, que marcó el primero, y sumó su tercero en la temporada, seguido de Oier Luengo que se estrenó como goleador y Curro Sánchez, marcó el tercero y último del partido y su tercer tanto en la temporada.

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Por su parte, el Andorra intentó igualar en el marcador con el gol del argentino Lautaro, su segundo tanto, y Jordi Cano puso 2-3 y alcanzó su quinto tanto en la presente temporada y comparte grupo junto con Suero del Castellón, Yaser Asprilla y Vanat del Girona.

- Clasificación tras la 11ª jornada:

- Con 7 goles: Miguel de la Fuente (Almería) y Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 6 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna) y Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 5 goles: Jordi Cano (Andorra); Suero (Castellón); Yaser Asprilla (COL) y Vanat (1p) (UKR) (Girona)

- Con 4 goles: Antoñito Cordero (1p) (Cádiz); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Percan y Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) (Eibar); Jorge Pascual (Granada); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

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- Con 3 goles: Cipenga (COD) (Almería); Álex Forés, David González, y Curro Sánchez (1p) Karrikaburu (Burgos); Pablo Santiago y Jakobsen (DEN) (Castellón); Óscar Marcos (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Rastrojo (Eldense); Carles Pérez (Girona); Jesé Rodríguez (Las Palmas); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid)

- Con 2 goles: San Bartolomé e Higinio (1p) (Albacete); Nico Melamed, Javi Muñoz y Arribas (1p) (Almería); Nacho Quintana, Hugo López y Lautaro (URU) (Andorra); Vladys (UKR) e Ibon Sánchez (Cádiz); Sienra (ARG) y Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Isma Ruiz (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta y Carmona (Eldense); Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Pedro Alemañ (Granada); Miyashiro (JPN), Pezzolesi e Iván Jaime (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre y Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera, Astiazaran y Mariezkurrena (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Ponceau (FRA) y Barberá (Valladolid).

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- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Alex Rubio, Rober González y Vallejo (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA) y Chirino (NED) (Almería); Carrique (FRA), Álex Calvo, Domenech y Sidibe (Andorra); Llabrés, Dadie y Luengo (Burgos); Izeta (1p), Javi Castro, Moueffek (MAR) y Borja Vázquez (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Unai Hernández (Girona); Owen Emeka, Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau y Rodelas (Granada); Manu Fuster, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza, Soko (CAM) y Álex Millán (Leganés); Buksa (POL), Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina, Goti, Samu Rodríguez y Jacobo González (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU) y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Guille Rosas, Pablo García y Gelabert (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela. Christian Gomis (SEN), Grant-Leon Ranos (ARM) y Nacho Gil (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo). EFE

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