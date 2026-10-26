Isaac Romero: "Estamos trabajando para sumar de tres en tres

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Sevilla, 26 oct (EFE).- El delantero Isaac Romero, autor del primero de los dos goles (2-0) que el Sevilla consiguió ante Osasuna en el partido que cerró la décima jornada de LaLiga EA Sports, no quiso marcar objetivos del equipo, situado con 17 puntos en la sexta posición de la tabla, y dijo que están "trabajando para sumar de tres en tres".

"Lo hemos dejado todo y estamos contento por el partido y el trabajo", dijo el canterano sevillista tras el partido a Movistar+.

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"Lo digo siempre, me siento más cómodo cuando tengo un compañero al lado. Hoy, como Lucas (Stassin), me ayuda a pelear balones. En mi gol, me quedo con la asistencia. Ha sido un buen gol, medio de Fofa (Fotana), que siempre está ahí pendiente de dejar el balón de cara", añadió el lebrijano.

Isaac Romero también se congratuló de que era importante "dejar la portería a cero" porque saben que siempre van a "tener ocasiones". EFE

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