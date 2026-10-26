Illa, Moreno, Clavijo y Pradales apuestan por una IA controlada al servicio del ciudadano

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Bilbao, 26 oct (EFE).- Los presidentes de Catalunya, Andalucía, Canarias y Euskadi, Salvador IIla, Juan Manuel Moreno, Fernando Clavijo e Imanol Pradales, respectivamente, han apostado por desarrollar la inteligencia artificial (IA) en la gestión pública para mejorar los servicios y la relación con la ciudadanía, pero han advertido de la necesidad de establecer controles en su uso.

Los cuatro representantes autonómicos han asistido en Bilbao a la puesta en marcha del foro Future Government Center, una iniciativa organizada por NTT Data, como espacio para el análisis, la innovación y la colaboración en la gestión pública.

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La de los cuatro presidentes, de distinto color político, es "la foto de la moderación de la política", ha valorado el lehendakari, Imanol Pradales (PNV), al comienzo de su intervención.

Pradales ha defendido el "autogobierno digital", de manera que el gobierno mantenga su control sobre los datos y los servicios, disminuyendo la dependencia de tecnologías que no estén bajo la dirección pública.

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"La IA tiene que estar al servicio de las personas", para lo cual hay que tener "una visión ética y humanista", ha dicho.

El lehendakari ha destacado las potencialidades y la capacidad de mejorar procesos que aporta la tecnología, pero ha alertado de los riesgos de "manipulación y agitación social" que entraña "como vemos estos días en Francia, Italia...", en alusión a los disturbios registrados.

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El presidente de Cataluña, Salvador Illa (PSC), por su parte, se ha mostrado favorable a la tecnología, especialmente la IA, pero asegurando la "supervisión humana y una gobernanta que garantice que se ponga al servicio del interés general".

"Esto tiene que estar dirigido por una gobernanza" al servicio de la ciudadanía y no de los intereses "de las empresas", según Illa, que ha explicado que su gobierno ha aprobado una estrategia en materia de IA, a la que ha destinado 1.000 millones de euros de recursos hasta 2030.

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Entre otras actuaciones, se pretende con ella reducir drásticamente tareas repetitivas para reducir las listas de espera de la dependencia en Cataluña, ha destacado.

Por su parte, Fernando Clavijo (Coalición Canaria) y Juan Manuel Moreno (PP) han coincidido en la necesidad de superar la desconfianza que la Inteligencia Artificial genera entre los ciudadanos y también entre los funcionarios, que temen que pueda implicar pérdida de empleo.

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Ambos han enumerado ejemplos en que los nuevos desarrollos tecnológicos están beneficiando ya a la ciudadanía y mejorando la eficiencia de los servicios públicos.

El presidente andaluz ha constatado la necesidad de centrar los esfuerzos en hacer llegar el desarrollo digital a las zonas rurales de su territorio y con mayores problemas de cobertura, para lograr que la población que vive más diseminada disfrute de las mismas oportunidades.

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Su ejecutivo espera pasar del 60% de la población con capacidades básicas digitales hasta el 80 % en esta legislatura.

Clavijo ha explicado que Canarias ha centralizado todos los datos administrativos y ha enumerado ejemplos en los que el uso de esa información ha supuesto un beneficio para la ciudadanía como haber pasado de 800 días de media a 200 días la tramitación de la prestación a la dependencia, gracias a la introducción de procesos de robotización, geolocalización e inteligencia artificial.

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En la jornada de lanzamiento de "Future Goverment Center" también ha intervenido su presidente, Andoni Ortuzar, quien ha constatado la necesidad de que sea "la inteligencia natural la que gobierne la inteligencia artificial" y ha confiado en que el foto de debate entre lo público y lo privado favorezca que así sea. FE

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(foto)