Hoy será noticia. Martes, 27 de octubre

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ELECCIONES PP

Feijóo presenta la lista de Madrid de la mano de Álvarez de Toledo y con el aval de Ayuso

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Madrid (EFE).- El candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, presenta este martes la candidatura por Madrid para las elecciones generales del 29N en un acto en el que participará la número dos al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, y que contará con el aval de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

La presidenta del PP de Madrid intervendrá también en este acto con el que Génova y el equipo de campaña de Feijóo materializan el momento de unidad que vive el partido de cara a las generales. Una unidad que simboliza la propia Álvarez de Toledo, pues era la apuesta de Ayuso -ambas situadas en el ala más dura del partido-, que acabó siendo confirmada por Feijóo.

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VITO QUILEZ

Detenidos por los disturbios en Bilbao, con quemas de coches y asaltos a comercios

Bilbao (EFE).- La Ertzaintza continua investigando y toma declaración a los 19 detenidos por los disturbios protagonizados por varios centenares de radicales encapuchados que este lunes quemaron vehículos y contenedores y asaltaron comercios en Bilbao, tras una manifestación de protesta por un acto del agitador Vito Quiles en la ciudad finalmente cancelado.

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Entre los detenidos se encuentran siete menores de edad, tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación y las otras tres personas investigadas son un menor de 17 años y dos jóvenes de 22, según ha informado la Ertzaintza.

CEUTA INVESTIGACIÓN

Tres consejeros de Ceuta declaran este martes ante la jueza Tardón

Madrid (EFE).- Tres consejeros del Gobierno de Ceuta declaran este martes como testigos ante la jueza María Tardón que investiga la entrada masiva irregular en la ciudad autónoma el pasado 30 de julio.

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Se trata de los consejeros Alberto Ramón Gaitán, Nabila Benzina y Alejandro Ramírez, que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, y que comparecerán casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP). Vivas explicó a la jueza que la ciudad autónoma no contaba con tanta información como el Gobierno los días previos a la entrada masiva, ya que no tenía contacto con los servicios de inteligencia.

TIEMPO LLUVIAS

El Gobierno aprobará este martes la declaración de zona catastrófica por la dana Adam

Oliva (Valencia) (EFE).- El Gobierno aprobará este martes en el Consejo de Ministros la declaración de zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil de los municipios afectados por la dana Adam, el paso que habilita la llegada de las ayudas de los diferentes ministerios.

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Así lo ha anunciado este lunes el vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en la playa de Oliva (Valencia) tras su visita junto a la titular de Ciencia, Diana Morant, y los propietarios del camping Kiko Park, afectado por las inundaciones de la semana pasada.

ELECCIONES PSOE

El Ejecutivo prevé nombrar al nuevo delegado del Gobierno en Madrid

Madrid (EFE).- El Gobierno prevé nombrar en el Consejo de Ministros de este martes al nuevo delegado en la Comunidad de Madrid, que sustituirá a Francisco Martín tras su dimisión, según han informado fuentes del Ejecutivo.

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Francisco Martín, que ejercía como delegado del Gobierno en la capital desde marzo de 2023, dimitió el domingo tras quedar fuera de las candidaturas socialistas al Congreso y al Senado. El secretario general del PSOE-M, Óscar López, y la portavoz del partido en la Asamblea regional, Mar Espinar, han alegado que se trata de una "decisión personal" de Martín, a quien han agradecido su trabajo.

ELECCIONES GENERALES

La lista electoral del PP obliga a remodelar los gobiernos de Galicia, Madrid y La Rioja

Madrid (EFE).- La conformación de las listas del PP para las elecciones a las Cortes Generales del 29 de noviembre ha llevado este lunes a los anuncios de remodelación de los gobiernos autonómicos de Galicia, la Comunidad de Madrid y La Rioja.

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En Galicia, Fabiola García deja de ser conselleira de Política Social para ser candidata al Congreso. Su puesto será ocupado por Ángeles Vázquez, hasta ahora conselleira de Medio Ambiente y Cambio Climático, y a este cargo accede como nuevo miembro del Ejecutivo gallego Nicolás Vázquez Iglesias. Ambos tomarán posesión de sus cargos este martes a las 9:00 horas en el Pazo de Raxoi, sede de la Xunta.

DEFENSA NAVANTIA

Navantia Ferrol botará la segunda fragata de la serie F-110 el próximo martes

Ferrol (EFE).- El astillero de Navantia Ferrol celebrará hoy martes la botadura de la fragata F-112 Roger de Lauria, segunda unidad de la serie F-110, que construye el grupo naval público para la Armada, coincidiendo con la pleamar, a las 16:44 horas.

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La factoría ferrolana desarrolla, con diferentes niveles de ejecución, cuatro de las embarcaciones del programa, la primera de las cuales, la Bonifaz, botada en 2025 en presencia de la reina Sofía y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prevé que sea entregada a la Armada en 2028.

PREMIOS CIENCIA

El rey preside el martes en Vitoria la entrega de los Premios Nacionales de Investigación

Vitoria (EFE).- El rey Felipe VI presidirá este martes en Vitoria el acto de entrega de los Premios Nacionales de Investigación 2026, que concede cada año el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

El monarca regresará así a la capital alavesa un año después de que en octubre de 2025 clausurara la Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, una cita que reunió a más de dos mil personas de 75 países para debatir sobre democracia y transparencia, y que fue inaugurada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL TIEMPO

Calima en Canarias este martes y caída de las máximas en el noroeste y suroeste peninsular

Madrid (EFE).- Este martes dejará una caída notable de las temperaturas máximas en el noroeste y suroeste peninsular, intervalos fuertes de viento en los litorales cántabros y gallegos, así como calima significativa en medianías y cumbres de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes en casi todo el país, aunque el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos en Galicia e intervalos de nubes en litorales y depresiones del nordeste peninsular acompañados de brumas y nieblas matinales. Precipitaciones débiles en Galicia que se extenderán de oeste a este a lo largo del día al área cantábrica y Pirineos.

EFE

fp