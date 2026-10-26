Espana agencias

Harry Kane, el delantero que tuvo que irse de Londres para ganar

Guardar

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 26 oct (EFE).- Durante muchos años, a Harry Kane se le conocía como un jugador perdedor. Los aficionados rivales se burlaban de él recordándole que el único título que había ganado en su carrera era un torneo de verano en Estados Unidos. Con el Tottenham Hotspur, el club de su vida, en el que es toda una leyenda, nunca saboreó la plata. Tuvo que irse al Bayern de Múnich, donde además de los títulos grupales, llegó el máximo galardón individual: el Balón de Oro.

PUBLICIDAD

En las afueras del Tottenham Hotspur Stadium, a pocos metros del antiguo White Hart Lane, hay un mural que recuerda al jugador. Kane se fue hace dos años de los 'Spurs', con el dolor de quien lo hizo todo para ganar, pero no pudo. Alguna final perdida y muchas decepciones, así como una directiva que no siempre le rodeó de lo mejor, acabaron de cansar al delantero, que tras más de 200 goles, abandonó la capital inglesa rumbo al Bayern.

El camino más fácil, señalaron muchos, insistiendo en que ganar con el Bayern, el dominador absoluto de la Bundesliga alemana, no sería lo mismo. Y ahí Kane se topó con un nuevo capítulo en su maldición. El gigante bávaro tuvo que batallar con el mejor Bayer Leverkusen de la historia, el que se alzó con la liga y la copa, además de que en la Supercopa le goleó el RB Leipzig.

PUBLICIDAD

Ocurrió lo que parecía imposible. Una temporada completa en el Bayern sin ganar un solo título. Aun así se las apañó para marcar 44 goles en 45 partidos. Seguía siendo el mejor delantero del mundo, fuera en Londres o en Múnich.

Y a partir de ahí la maldición llegó a su fin. Era cuestión de tiempo. Ha ganado dos Bundesligas, dos Supercopas de Alemania y una copa. Su cuenta pendiente es la selección nacional, con la que ha perdido dos finales de la Eurocopa, contra Italia en 2021 y contra España en 2024, y ha sido tercero en el pasado Mundial y cuarto en Rusia.

Kane se fue de Londres para volver a ganar, pero no por ello es odiado en la capital. Los aficionados 'Spurs' entienden la decisión de su estrella y culpan a la directiva por los bandazos dados desde 2019, el año en el que perdieron la final de la 'Champions League' contra el Liverpool. La falta de inversión a la altura de su estadio, uno de los mejores de Europa, fue la gota que colmó el vaso de Kane, que ahora está contento en Múnich y a sus 33 años oficializará una renovación hasta 2029 en cuestión de días.

En lo personal, Kane es una persona discreta. Habla ante la prensa ejerciendo de capitán, tanto en su etapa con el Tottenham como en la selección inglesa, pero es hombre de pocas polémicas. En 2019 le entregaron una Orden del Imperio Británico y está sobre la mesa la posibilidad de investirle caballero, un honor que en el Siglo XXI solo han recibido Bobby Robson, Trevor Booking, Kenny Dalglish, Gareth Southgate y David Beckham. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aeropuerto de Gran Canaria activa un dispositivo de emergencia por un aviso de bomba en un vuelo de Vueling

Tras aterrizar, la tripulación trasladó la aeronave a un área apartada de la terminal para evitar interferencias con el resto de operaciones de despegue y aterrizaje. Dos unidades de artificieros aguardaban ya en la pista

El aeropuerto de Gran Canaria activa un dispositivo de emergencia por un aviso de bomba en un vuelo de Vueling

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

En la ciudad había convocadas manifestaciones y actos de protesta contra un acto de Vito Quiles que finalmente no se ha celebrado

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 26 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 26 de octubre

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

“Espeluznantes” altercados en Bilbao con unos 20 detenidos: encapuchados saquean comercios y queman contenedores y vehículos

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: el PP incluirá candidatos independientes propuestos por Vox

ECONOMÍA

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

DEPORTES

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

El fútbol español arrasa en la gala del Balón de Oro 2026: de los mejores jugadores jóvenes a los entrenadores, los porteros y mejor jugadora

Alexia Putellas hace historia y gana el Balón de Oro por tercera vez en su carrera e iguala a su compañera Aitana Bonmatí

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año