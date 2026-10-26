García Plaza: "Ha sido una victoria merecida; son 3 puntos más, pero queda mucho"

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Sevilla, 26 oct (EFE).- El entrenador del Sevilla, Luis García Plaza, se mostró muy feliz por que su equipo, después de tres jornadas sin ganar, se haya reencontrado con el triunfo ante Osasuna (2-0) y afirmó que ha sido "una victoria merecida" y "son tres puntos más sumados", pero advirtió de que "queda mucho".

"Nos ha costado en los veinte primeros minutos. Después hemos cambiado y hemos hecho una buena primera parte", destacó en rueda de prensa el técnico del conjunto del barrio de Nervión, que, no obstante, lanzó un mensaje de prudencia ante las expectativas que pueda generar el buen momento del equipo.

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"Cuando la gente es pesimista, yo soy optimista, y cuando las cosas van bien, suelo llamar a la tranquilidad", aseveró el madrileño, quien puso en valor la competitividad del Sevilla y su rendimiento ofensivo, aunque recordó la exigencia del calendario.

García Plaza subrayó que "la media (de puntos) es alta", pues sólo han perdido "contra los tres gigantes y el equipo es competitivo", además de que en ataque han "marcado en todos los partidos, y eso es importante".

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Añadió que frente a Osasuna ha sido "un partido muy disputado, muy noble", en el que el conjunto navarro estuvo "mejor en los primeros 20 minutos", aunque, "a partir de ahí", el Sevilla se rehízo y dispuso de "mejores ocasiones".

Tras resaltar el "nivel muy alto" de su jugador francés Youssouf Fofana, doble asistente en los goles de Isaac Romero y del portugués Felix Correia, el técnico sevillista valoró haber dejado "la portería a cero", pero consideró que es "más importante ganar".

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Sobre el partido de la primera ronda de la Copa del Rey frente al Sporting de Hortaleza madrileño, fue claro y contundente. "Hay que poner en Copa a toda la segunda unidad sí o sí. Si no, no podemos jugar en Getafe. Es imposible jugando el jueves por la noche y el domingo a las dos de la tarde, así que prudencia y Sporting de Hortaleza", concluyó. EFE

lhg/cc/sab