Feijóo dice que la "reacción rabiosa" al pacto con Vox muestra que es "el camino adecuado"

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Madrid, 26 oct (EFE).- El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado este lunes que la "reacción rabiosa" al anuncio del pacto entre su partido y Vox para las candidaturas al Senado muestra que están "en el camino adecuado".

Feijóo lo ha expresado así en una publicación en X en la que ha defendido el acuerdo entre PP y Vox, que a su juicio supone haber actuado "con altura de miras y responsabilidad".

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El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha indicado previamente que el pacto del partido de Feijóo con el liderado por Santiago Abascal se debe a que comparten ambos un mismo proyecto de involución, mientras que otros dirigentes socialistas lo han llamado "la coalición de la motosierra y los recortes" y "la sucursal española de la internacional ultra". EFE