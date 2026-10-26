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ERC ve "un éxito rotundo" el acto de Rufián y Montero: "Somos el muro contra la derecha"

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Barcelona, 26 oct (EFE).- El portavoz de Esquerra, Isaac Albert, ha valorado como "un éxito rotundo" el acto que protagonizaron el sábado los candidatos de ERC y Podemos a las elecciones generales, Gabriel Rufián e Irene Montero: "Evidenció que el muro de contención contra la derecha extrema y la extrema derecha es ERC".

En una rueda de prensa en la sede del partido, Albert y el secretario general adjunto, Oriol López, han puesto en valor los pactos y alianzas selladas con otros partidos de izquierdas tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares, ámbito que reivindican como "Países Catalanes".

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Albert ha remarcado que el acto y el pacto de colaboración de ERC con Podemos no desdibujan el proyecto de los republicanos ni su independentismo: "No estamos hablando de almas enfrentadas, el alma de Esquerra tiene dos caras de la misma moneda. Libertad nacional y justicia social, somos esto y lo somos desde hace más de 95 años".

"Podemos ha entendido perfectamente que Esquerra Republicana es el referente en Cataluña para detener a la extrema derecha y para defender el país y su gente", ha remarcado.

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Por su parte, López ha explicado los acuerdos que Esquerra ha alcanzado con Ara Més, Frente Amplio y Podemos en Baleares y con Compromís, Frente Amplio y Podemos en la Comunidad Valenciana.

En el primer caso, la cabeza de lista de la candidatura unitaria es Carme Gomila, presidenta de Esquerra Republicana de les Illes Balears (ERIB).

"Puede pasar algo que no se veía desde los años 30, que Esquerra Republicana pueda sacar un diputado fuera de las circunscripciones de Cataluña", ha destacado López.

En el caso de la Comunidad Valenciana, Esquerra tiene cinco representantes en las listas de Compromís-Front Valencià, entre las que destaca la segunda plaza en la demarcación de Castellón.

"ERC estará presente en todos los Países Catalanes", ha subrayado López, que ha indicado que estos acuerdos con Compromís y Ara Més son "el inicio de muchas cosas, de la defensa común de la lengua, la cultura, las tradiciones y el autogobierno". EFE

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