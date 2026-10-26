ERC felicita a Lula da Silva por su reelección como presidente de Brasil

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Madrid, 26 oct (EFE).- El presidente de Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol Junqueras, ha felicitado este lunes por la mañana al reelegido presidente presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras imponerse este domingo en los comicios a su rival, Flavio Bolsonaro.

"Felicidades Lula. Esta es una victoria, también, de todas las fuerzas progresistas y democráticas del mundo", ha escrito Junqueras en su perfil de la red social X, donde ha añadido que, a su juicio, se ha demostrado que "es posible plantar cara al autoritarismo con un proyecto intelectualmente riguroso, emocionalmente cercano y retóricamente llano".

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El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha ganado este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76 % de los votos, frente al 48,24 % del senador Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática del país, según los resultados oficiales con el 99,81 % de las urnas escrutadas. EFE