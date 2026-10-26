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ElPozo en Europa seis años y 17 días después de perder su segunda final contra el Barça

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Murcia, 26 oct (EFE).- ElPozo Murcia Costa Cálida vuelve a la Liga de Campeones de fútbol sala seis años después de su última final europea, perdida ante el Barcelona, y afronta en Países Bajos la primera fase con el objetivo de llegar lejos como subcampeón liguero, ante el Tigers Roermond neerlandés, el Benfica portugués y el Hit Kiev ucraniano, con tres plazas para octavos en juego.

El 11 de octubre de 2020 disputó el conjunto murciano su último partido continental y fue nada menos que la final de la Liga de Campeones que se retrasó por la pandemia del coronavirus y que perdió por 2-1 ante el Fútbol Club Barcelona en un Palau Blaugrana sin público por las medidas restrictivas de la covid.

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De aquello y hasta el partido que jugará el miércoles a las ocho y media de la tarde contra el Tigers Roermond habrán transcurrido seis años y 17 días y el objetivo del conjunto ahora entrenado por Josan González será llegar lejos e incluso mejorar lo conseguido por ElPozo en 2008 y en ese 2020, cursos en los que fue subcampéon.

Con el hispano brasileño Eduardo Sao Thiago Lentz "Duda" en el banquillo el cuadro grana disputó la final que perdió por penaltis en el pabellón Krylatskoe de Moscú ante el Viz Sinara Ekaterimburgo ruso, que ejerció como local y se impuso por 3-2 en la tanda tras haber acabado el choque con empate a cuatro.

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Hubo que esperar 12 años para volver a ver a los murcianos en la pelea definitiva por el cetro continental y también se les resistió en el duelo español frente al Barça cuando el argentino Diego Giustozzi dirigía a los de la capital del Segura.

ElPozo Murcia, que comparecerá como subcampeón de la Liga, representará al país junto al propio Barcelona, que lo hará como campeón y siendo uno de los candidatos más firmes a obtener el que sería su quinto entorchado en la máxima competición europea -también se llevó los de 2012, 2014 y 2022-.

Tras su debut el segundo partido para ElPozo tendrá lugar el jueves a las cinco de la tarde contra el Benfica y el tercero y último el sábado en horario aún por confirmar ante el Hit Kiev.

Los tres primeros clasificados del grupo avanzarán a los octavos de final aunque importa ser primero para tener ventaja a priori en los cruces y el cuarto quedará eliminado. EFE

Ij/bc/og

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