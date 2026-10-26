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El PP dice que el error en el informe de Valdebebas no afecta a la recalificación

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Madrid, 26 oct (EFE).- El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Carlos Izquierdo, ha asegurado este lunes que el error de cálculo detectado en el informe económico sobre la recalificación de los terrenos del Real Madrid en Valdebebas es una "errata" que el Consistorio corregirá y que no afectará a la ordenación urbanística.

Preguntado por la información publicada por El País, que señala que el fallo eleva de 1,46 a 98,6 millones de euros el beneficio anual previsto para las arcas municipales por la operación, Izquierdo ha afirmado en la rueda de prensa previa al pleno del martes que el Ayuntamiento ya ha anunciado que subsanará el error.

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"Se ha producido una errata y ha dicho el propio Ayuntamiento de Madrid que la va a corregir", ha respondido el portavoz popular, que ha restado importancia al fallo al sostener que no tendrá consecuencias en la liquidación de los impuestos.

"Cuando se liquiden los impuestos va a ir correctamente aplicado", ha añadido.

Según la información publicada, el error figura en el estudio económico encargado por el Ayuntamiento a la consultora Savills para evaluar la viabilidad de la operación urbanística.

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El informe calcula los ingresos municipales que generaría el proyecto, pero aplica incorrectamente el porcentaje del impuesto sobre actividades económicas (IAE) previsto para los futuros alquileres.

La equivocación hace que la recaudación anual estimada por ese tributo pase de unos 980.000 euros a cerca de 98 millones. Al corregir el cálculo, el beneficio anual previsto para el Ayuntamiento, una vez descontados los gastos, se reduce de casi 100 millones a 1,46 millones de euros.

La recalificación, aprobada inicialmente por la Junta de Gobierno municipal este verano, afecta a los terrenos de la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas, de unos 1,2 millones de metros cuadrados, donde el club prevé desarrollar un complejo con oficinas, hoteles, un hospital privado, residencias de estudiantes, centros educativos y comercios. EFE

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