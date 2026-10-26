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El pacto PP-Vox: una cesión controlada tras semanas de una negociación cerrada al límite

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Madrid, 26 oct (EFE).- PP y Vox han esperado hasta el último día (esta media noche se cierra el plazo) para anunciar el acuerdo al que han llegado para las listas al Senado, tras una negociación que ha durado semanas y que, según Génova, ha concluido con una cesión controlada.

El acuerdo se ha cerrado esta misma mañana, poco antes de que Vox lo anunciara en un mensaje a la prensa y el secretario general del PP, Miguel Tellado, saliera para hacer lo propio en una rueda de prensa.

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Ambas partes habían acordado que Vox hiciera primero el anuncio y por ello que la rueda de prensa del número dos de Feijóo ha arrancado con cincuenta minutos de retraso.

Fuentes de Génova señalan que no ha sido sencillo llegar al acuerdo y que las negociaciones han durado semanas. Aunque ya se conocen las líneas generales, esta tarde se reúne el comité de campaña de Feijóo para "pulir" algunos detalles, han señalado dichas fuentes.

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Tellado ha explicado que Vox no se presentará en seis provincias: Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares.

 A cambio, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox en sus listas en estos lugares. En Canarias y Baleares, cuyos senadores se eligen por cada una de las islas, se incluirán candidatos independientes sólo en Tenerife, Las Palmas y Mallorca, han detallado fuentes de Génova, que han precisado que el PP no tiene control ni conocimiento de quiénes serán estos candidatos independientes.

Por otro lado, el PP no se presentará en tres provincias: Girona, Tarragona y Guipúzcoa, provincias en las que tradicionalmente no ha conseguido representación en la Cámara Alta, un hecho que para Génova supone una "cesión" controlada.

En tercer lugar, Vox presentará un solo candidato al senado en 14 provincias (Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén), por lo que el votante del PP podrá escoger a los tres candidatos del PP, y el de Vox tendrá la opción de escoger al candidato de Vox y a otros dos del PP.

Para poder tener un grupo propio en el Senado (y recibir con ello más fondos y más tiempo en las intervenciones), Vox necesita lograr diez senadores, el doble de los cinco que tiene hoy en día.

Tellado ha sido preguntado en la rueda de prensa si dentro del acuerdo se ha tratado la posibilidad de ayudar a Vox a que tenga un grupo propio, quizá con la cesión de senadores por designación autonómica.

"Todo lo que está en el acuerdo es lo que les he contado y nada que no les haya contado está dentro del acuerdo", se ha limitado a responder el número dos de Feijóo.

Fuentes de Génova han señalado, por su parte, que el acuerdo de hoy es una "fase inicial" de cualquier futura negociación para la composición de la Cámara Álta, pero han puntualizado que, si todo sale bien, están convencidos de que los de Santiago Abascal conseguirán los diez senadores por sí solos.

Según Tellado, el acuerdo se ha logrado "desde la generosidad, la altura de miras y desde el sentido de Estado" y se ha logrado porque ambas formaciones han antepuesto el interés general al interés partidista. EFE

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