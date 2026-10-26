El IBEX baja el 0,73 % arrastrado por Santander y Telefónica tras las elecciones Brasil

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Madrid, 26 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este lunes con perdidas del 0,73 %, arrastrada por dos de sus grandes valores, Santander y Telefónica, que caen con fuerza, en una primera reacción a la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, donde estas empresas tienen una importante presencia.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, se deja ese 0,73 %, hasta los 18.871,5 puntos. Las ganancias del año se reducen al 8,81 %.

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En los primeros compases, las empresas españolas con gran presencia en Brasil bajan con fuerza, encabezadas por Telefónica, que cae el 5,59 %; mientras Santander cede el 5,35 %; y Mapfre, el 3,28 %. EFE

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