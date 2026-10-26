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El Hierro sigue recibiendo cayucos con una nueva expedición de 59 personas, 4 menores

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Las Palmas de Gran Canaria, 26 oct (EFE).- El Hierro sigue recibiendo migrantes africanos, concretamente una nueva expedición conformada por 59 personas, entre ellas tres mujeres y cuatro menores, todos de origen subsahariano, a quienes ha acompañado al puerto de La Restinga la Salvamar Navia de Salvamento Marítimo.

Tras una semana en la que han llegado a esta pequeña isla, la más occidental de Canarias, 1.539 personas a bordo de una veintena de cayucos, continúa el repunte migratorio registrado en las últimas semanas, que ha obligado a reactivar el sistema de acogida y derivación.

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Lo ha hecho con una nueva embarcación que ha sido detectada a las 5:00 horas de este lunes por un radar del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) cuando navegaba a unos 17,6 kilómetros de La Restinga, en el sur de El Hierro, según han informado a EFE fuentes del 112 y de Salvamento.

En su ayuda ha ido la Salvamar Navia, cuya tripulación ha acompañado a puerto a esta barcaza con migrantes, que han desembarcado a las 6.45 horas en la isla.

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Este domingo, la Delegación del Gobierno en Canarias trasladó a 471 personas llegadas en cayucos a El Hierro a recursos de Gran Canaria en un ferry fletado desde el puerto de La Estaca, con lo que desde el pasado viernes han salido de esta pequeña isla unas 900 personas para aliviar la presión sobre los recursos herreños, según han informado a EFE fuentes del dispositivo. EFE

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