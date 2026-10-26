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El fútbol de Primera vuelve a Alcázar (Ciudad Real) 34 años después, frente al Málaga

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 Ciudad Real, 26 oct (EFE).- El fútbol de Primera división volverá este martes a Alcázar de San Juan (Ciudad Real) con el partido de la primera ronda de la Copa del Rey que jugarán el Emers Sporting de Alcázar y el Málaga, 34 años después de que lo hiciera, ante el Gimnástico de Alcázar, el Sevilla de Carlos Bilardo y Diego Maradona, quien solo jugó la vuelta en el Sánchez Pizjuán.

 Entonces la competición copera se disputaba a doble partido, en este caso la cuarta ronda de la Copa del Rey, y se decantó por un 7-0 en el global para los sevillanos, que ganaron 0-2 en el campo del Gimnástico de Alcázar (que militaba en Tercera división) el 2 de diciembre de 1992 y en la vuelta endosaron cinco tantos a los alcazareños el 30 de diciembre en el Sánchez Pizjuán, el último de ellos marcado por Maradona.

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 Este martes, el equipo que entrena Pablo Fuentes, del Grupo I de Regional Preferente de Castilla-La Mancha, se citará de nuevo con la historia al enfrentarse a otro Primera e histórico del fútbol español como es el Málaga CF en el estadio municipal Manuel Delgado Meco, que lucirá sus mejores galas.

"El rival es bueno, de Primera división, por lo va que va a ser una fiesta y lo vamos a disfrutar todos", ha comentado a EFE el capital del conjunto alcazareño, Alberto Abengózar, quien ha confiado en que su equipo pueda competir "y hacer disfrutar al público".

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Abengózar ha manifestado: "Intentaremos dar guerra y que la afición sobre todo disfrute de algo histórico, que desde el 92 no vuelve la Copa a Alcázar y por suerte este año la vamos a volver a tener, con lo que lo vamos a disfrutar y lo daremos todo”.

Por su parte, el presidente del Sporting de Alcázar, Jesús Villajos, ha dicho: "Es un sueño cumplido y ahora queremos disfrutar, prepararlo todo bien, para que el Manuel Delgado Meco vista sus mejores galas y registre una gran afluencia de público”.

Villajos ha valorado la evolución del club desde sus inicios en 2015, cuando "casi todo fueron problemas", hasta llegar a los casi 600 socios que tiene ahora y tener el apoyo de empresas, que están propiciando "el renacer del fútbol en la localidad".

 Es un premio "pero no vamos a regalar la eliminatoria", advierte el entrenador

En las últimas seis temporadas el entrenador ha sido Pablo Fuentes, que ha considerado que recibir al Málaga "es un premio para la afición", porque poder competir con un equipo de Primera división "es todo un logro y un lujo".

 Y ha añadido: "Ahora a prepararse bien, a hacer nuestros deberes en liga y a seguir disfrutando de esto que nos está pasando".

 En este sentido, el entrenador del Sporting de Alcázar ha recalcado: "Prepararemos el partido a conciencia, con mucha ilusión", y ha advertido: "Que no quepan dudas que no vamos a regalar la eliminatoria, ya que queremos seguir en este sueño y luchándolo".

De su rival, el técnico ha dicho que la temporada pasada siguió mucho al Málaga en Segunda división, porque era "un equipo muy atractivo con una horda de jugadores jóvenes", que lo llevaron a Primera división, que algunos están en la selección sub-21 e incluso "alguno apunta a la absoluta".

En el club están muy contentos "de lo que se está despertando en Alcázar de San Juan", ha indicado Fuentes, que ha señalado que "notar el progreso que el fútbol de Alcázar está experimentando en estos últimos años es algo que emociona y a lo que queremos dar continuidad". EFE

an/rr/og

(foto) (vídeo)

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