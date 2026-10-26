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El cine de animación 'made in Spain' hace historia al concursar por vez primera en Seminci

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Valladolid, 26 oct (EFE).- El cine de animación de factura y producción españolas se ha hecho un hueco en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) con el estreno, este lunes en la principal sección competitiva, de 'La violinista', dibujada por Raúl García quien también la dirige junto a Ervin Han, nacido en Singapur.

La música es el eje conductor de esta coproducción entre España y Singapur ambientada en los años de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), pese a lo cual "no es una película histórica sino una historia de amor que ocurre durante esa época", se ha apresurado a matizar ante los periodistas Raúl García, con una trayectoria de más de diez años en los estudios de Walt Disney.

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"No queríamos abrumar al espectador con cosas didácticas", ha apostillado Raúl García (Madrid, 1958) durante una comparecencia informativa al término de la proyección.

Más de tres años, uno de ellos solamente para la música, ha supuesto la exigente gestación de un filme que transcurre durante el Singapur invadido por Japón, y que ha tenido una de sus principales dificultades en el ensamblaje de los dos "universos gráficos" o estilos de animación: el europeo, más próximo a la novela gráfica, y el asiático, inclinado al manga, ha resumido.

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"Teníamos que hermanar muy bien los dos conceptos para tener una identidad gráfica, una articulación más realista porque no era Disney", ha añadido respecto a una película no dirigida específicamente al público infantil y que a medida que avanza "el espectador se olvida de que es dibujada", ha apostillado por su parte la productora Paloma Mora.

Lo que al principio fue un proyecto sencillo "fue creciendo con la participación de Italia, Japón y Taiwán", entre otros países, hasta convertirlo en un pequeño rompecabezas a cuyo encaje final ayudaron las nuevas tecnologías para facilitar enfoques, perspectivas, giros y tiros virtuales como si la película se hubiese rodado con una cámara.

"Desde que la computadora llegó al cine de animación, ha cambiado completamente porque permite un empaque más épico" y en este caso más propicio al argumento de 'La violinista' donde dos adolescentes, unidos por el talento y vocación musicales, no pueden culminar una presentida relación de pareja debido a la irrupción de la guerra.

La música, por tanto, "es el tema central, el leitmotiv que une a los personajes y que tardó un año en su realización" porque las partituras dibujadas debían corresponderse fielmente con la interpretación de las piezas aunque el filme fuera de animación, ha precisado.

"Lo grandioso del cine de animación es que todo lo que aparece está dibujado y diseñado hasta el último detalle, en este caso hasta la recreación histórica de la época", ha insistido antes de desvelar cómo, además de los dos músicos protagonistas, "hay muchos personajes con una historia detrás" no contada que podrían dar lugar a una segunda parte de 'La violinista'.

Raúl García, que ha desarrollado y producido proyectos de animación para la Warner, Discovery, Disney o Netflix, ha admitido la existencia en la película de influencias procedentes de filmes "que nos apasionan" como el de Hitchcock, y de películas entre las que ha mencionado 'El violín rojo' (1998), 'El pianista' (2002) y 'Millennium actress' (2001).

"Muchas situaciones de los protagonistas, por su multiculturalidad, pueden trasladarse al presente", entre ellas el clima bélico y de violencia en algunas partes del mundo, ha resumido garcía, el primer español en dibujar para la más que centenaria factoría Disney. EFE

rjh-bca/oli

(fotos)

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