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El Barcelona registra un récord de taquilla de 19,1 millones de euros en el clásico

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Barcelona, 26 oct (EFE).- El Barcelona facturó 19,1 millones de euros por la venta de entradas para el clásico de LaLiga EA Sports contra el Real Madrid en el Spotify Camp Nou, lo que significó un récord de ingresos para el club azulgrana.

Así lo avanzó este lunes el periódico Mundo Deportivo y lo confirmaron a EFE fuentes del club azulgrana, que añaden que el pasado fin de semana se batió el récord de ventas en la tienda del club ubicada en el estadio y que el domingo -el día del partido- se superaron por primera vez los 800.000 euros de facturación.

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Los 19,1 millones ingresados por la venta de entradas rebasan los 16,5 del clásico del pasado curso, disputado en mayo, pese a que la asistencia en el último encuentro, que ganó el Real Madrid (1-2), fue algo menor que hace cinco meses (62.055 por los 62.213 asistentes en mayo).

El mayor precio de las entradas, con tarifas dinámicas, y el aumento de la cifra de asientos VIP explican esta diferencia de facturación entre los dos últimos clásicos.

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El precio medio de venta por entrada fue de 984 euros, mientras que la tarifa media de las localidades VIP se situó en los 2.727 euros, con un incremento del 350% de la facturación para los productos de hospitalidad, según las cifras del club.

El mencionado récord de taquilla llega con el aforo del Spotify Camp Nou todavía lejos de las cerca de 105.000 localidades proyectadas cuando finalice la remodelación del recinto durante el año 2028.

Además, la entidad ha confirmado que la colección especial del clásico creada junto al rapero ‘Tyler, The Creator’ alcanzó un máximo histórico de ingresos desde el inicio de este tipo de colaboraciones entre el Barça y Spotify con artistas internacionales con motivo de la disputa de un Barcelona-Real Madrid. EFE

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