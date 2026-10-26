El alcalde de Bilbao ve "espeluznantes" los altercados y llama fascistas a sus autores

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Bilbao, 26 oct (EFE).- El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, ha calificado de "espeluznantes" los altercados protagonizados esta tarde por radicales en la ciudad, de quienes ha dicho que "no son antifascistas; son auténticos fascistas".

Aburto ha condenado "con rotundidad" los altercados y ha hecho hincapié en que "quienes han bebido en fuentes de violencia actúan con violencia".

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El alcalde, en declaraciones distribuidas por el Ayuntamiento, ha considerado a los autores de los altercados una "cuadrilla de embajadores del fascismo, la violencia y el terror" y ha dicho que hay grupos que "no necesitan que nadie venga provocarlos -en referencia al acto del agitador Vito Quiles en Bilbao finalmente cancelado-; se valen por sí solos para sembrar la violencia en la calle".

Aburto ha dicho que quiere "oir hoy alto y claro a esas voces que mas de una vez se han manifestado contra el fascismo para que valoren estos actos espeluznantes, y ha expresado su solidaridad con los comerciantes a los que han saqueado sus tiendas, a quienes han visto arder sus vehículos y a los ciudadanos de Bilbao que han tenido que aguantar una tarde absolutamente horrorosa". EFE

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