Cinco columnas de tractores entrarán en Madrid el miércoles en la protesta de agricultores

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Madrid, 26 oct (EFE).- Cinco columnas de tractores entrarán en Madrid este miércoles para participar en la protesta convocada por las organizaciones agrarias Asaja, COAG y Unión de Uniones bajo el lema "Por un campo con futuro: ¡soluciones ya!".

Según los itinerarios autorizados de entrada a la capital por carreteras convencionales, las primeras dos columnas de tractores saldrán a las 6.30 horas de las localidades de El Espinar (Segovia) y Buitrago de Lozoya (Madrid).

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A las 6.45 horas otra columna partirá de Guadalajara; a las 7.15 horas, de Torrejón de la Calzada (Madrid); y a las 7.30 horas, de Arganda del Rey (Madrid).

Ya en la capital, la marcha avanzará desde la plaza de Colón sobre las 11.00 horas y atravesará el paseo de Recoletos, el paseo del Prado y la glorieta del Emperador Carlos V, hasta llegar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

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Está previsto que la manifestación concluya a las 17.00 horas, según el programa de las organizaciones agrarias.

Entre sus reivindicaciones, destaca la necesidad de un plan de choque frente al aumento de los costes de producción, con un gasóleo profesional agrícola de fiscalidad "reducida y estable".

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Los agricultores también reclaman una nueva Política Agraria Común (PAC) con fondos suficientes, precios justos garantizados por una ley de la cadena "eficaz", reciprocidad en las normas frente a la "competencia desleal de los acuerdos comerciales con otros países", y una menor burocracia en el sector. EFE