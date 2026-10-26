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Calima en Canarias este martes y caída de las máximas en el noroeste y suroeste peninsular

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Madrid, 26 oct (EFE).- El martes dejará una caída notable de las temperaturas máximas en el noroeste y suroeste peninsular, intervalos fuertes de viento en los litorales cántabros y gallegos, así como calima significativa en medianías y cumbres de Canarias.

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes en casi todo el país, aunque el paso de un frente dejará cielos nubosos o cubiertos en Galicia e intervalos de nubes en litorales y depresiones del nordeste peninsular acompañados de brumas y nieblas matinales.

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Precipitaciones débiles en Galicia que se extenderán de oeste a este a lo largo del día al área cantábrica y Pirineos.

Las temperaturas máximas bajarán en la mayor parte de la Península, de forma notable en regiones del suroeste, Galicia y Asturias; se mantendrán con pocos cambios en regiones mediterráneas y del interior este peninsular, y subirán en prelitorales de la fachada oriental.

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Las mínimas aumentarán en la vertiente atlántica y noreste de Cataluña, caerán en el noroeste de Galicia y se mantendrán con pocos cambios en el resto.

Soplará viento moderado en el Estrecho, Ampurdán y Ebro, con probables intervalos fuertes en litorales cántabros y gallegos; flojo en el resto.

En Canarias predominarán los cielos nubosos o cubiertos, con posibles precipitaciones ocasionales en el interior de las islas montañosas y calima en medianías y cumbres; las temperaturas máximas caerán, mientras que las mínimas se mantendrán sin cambios. Viento flojo a moderado.

.-GALICIA: intervalos de nubes, aumentando a cielos nubosos y cubiertos que dejarán probables brumas y nieblas dispersas en el extremo occidental y zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles o localmente moderadas que se extenderán de oeste a este, más intensas y acompañadas de alguna tormenta ocasional en el tercio occidental.

Temperaturas mínimas en descenso en el extremo noroeste y en aumento en el resto; máximas en descenso, notable en el interior de la mitad oriental. Viento flojo.

.-ASTURIAS: intervalos de nubes, aumentando a cielos nubosos y cubiertos que dejarán probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este y serán más frecuentes e intensas en zonas de montaña.

 Temperaturas mínimas en ligero aumento; máximas en descenso, notable en el extremo occidental. Viento flojo.

.-CANTABRIA: intervalos de nubes, aumentando a cielos nubosos y cubiertos que dejarán probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este, más frecuentes e intensas en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ligero aumento; máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Viento flojo.

.-PAÍS VASCO: intervalos de nubes, aumentando a cielos nubosos y cubiertos que dejarán probables brumas y nieblas en zonas elevadas del interior; precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este, más frecuentes e intensas en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas con cambios ligeros; máximas en descenso, menos acusado en el litoral. Viento flojo.

.-CASTILLA Y LEÓN: cielos poco nubosos, aumentando a intervalos de nubes en el Sistema Central, tercios norte y oriental. Temperaturas mínimas en ascenso y máximas sin cambios o en ligero descenso en la meseta; mínimas en ligero ascenso y máximas en descenso en el resto. Viento flojo.

.-NAVARRA: en la mitad norte, cielos nubosos que dejarán brumas y nieblas en zonas altas y precipitaciones débiles que se extenderán de oeste a este, más probables, frecuentes e intensas en zonas de montaña.

En la mitad sur, intervalos de nubes, sin descartar brumas dispersas en la Ribera del Ebro. Temperaturas con pocos cambios, predominando los descensos en las máximas de la vertiente cantábrica y de la Ribera del Ebro. Viento flojo.

.-LA RIOJA: cielos poco nubosos con nubosidad en aumento, sin descartar brumas o bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios, máximas en ligero descenso. Viento flojo.

.-ARAGÓN: cielos poco nubosos, aumentando a intervalos de nubes que dejarán probables brumas y bancos de niebla en el valle del Ebro y sur de Huesca; posibles precipitaciones débiles y dispersas en la divisoria del Pirineo. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo con intervalos de moderado.

.-CATALUÑA: intervalos de nubes en el litoral, prelitoral y depresión central que dejarán posibles brumas y bancos de niebla; cielos poco nubosos en el resto. No se descartan precipitaciones débiles y dispersas en el Valle de Arán. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en Barcelona. Viento flojo.

.-EXTREMADURA: cielos poco nubosos con algunos intervalos de nubes, sin descartar brumas y bancos de niebla. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso, notable en el extremo sur. Viento flojo.

.-COMUNIDAD DE MADRID: cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero ascenso; máximas en descenso ligero, más acusado en zonas llanas del este y en la Vega de Aranjuez. Viento flojo.

.-CASTILLA-LA MANCHA: cielos poco nubosos con intervalos de nubes. Temperaturas mínimas en ascenso ligero, más acusado en Ciudad Real; máximas en descenso, salvo en Albacete y sureste de Cuenca, donde se mantendrán sin cambios. Viento flojo.

.-COMUNIDAD VALENCIANA: cielos poco nubosos tendiendo a intervalos nubosos. Temperaturas con pocos cambios, salvo un ligero ascenso de las máximas en Valencia. Viento flojo, tendiendo moderado en el litoral norte y central.

.-REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos aumentando a nubosos, sin descartar brumas matinales y bancos de niebla. Temperaturas con pocos cambios, localmente en descenso las mínimas del Campo de Cartagena. Viento flojo.

.-BALEARES: cielos poco nubosos, aumentando a nubosos, sin descartar brumas y algún banco de niebla matinal. Temperaturas sin cambios o en ligero ascenso. Viento flojo.

.-ANDALUCÍA: intervalos de nubes, sin descartar precipitaciones débiles ocasionales en la Cordillera Bética, ni brumas y nieblas en el bajo Guadalquivir. Temperaturas mínimas sin cambios o en ascenso; máximas en descenso, notable en puntos de la Sierra de Aracena y bajo Guadalquivir. Viento flojo, moderado en el litoral almeriense y el Estrecho.

.-CANARIAS: cielos cubiertos, tendiendo a intervalos de nubes por la tarde en las islas más orientales; no se descarta que vayan acompañados de precipitaciones dispersas y ocasionales en las islas de la provincia occidental. Baja probabilidad de tormentas aisladas en zonas del interior de La Palma, así como del norte y este de Tenerife.

Calima en medianías y cumbres, sin descartar que comience a ser significativa en zonas bajas de Lanzarote y Fuerteventura a partir de la tarde. Temperaturas en ligero descenso, más significativo para las máximas en zonas de interior orientadas al norte. Viento flojo. EFE

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