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Arrasate: "El Sevilla defiende hacia delante y ahí nos ha superado"

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Sevilla, 26 oct (EFE).- El técnico de Osasuna, Jagoba Arrasate, lamentó la derrota por 2-0 en el campo del Sevilla, un rival del que destacó que "defiende muy bien hacia delante", una faceta del juego en la que admitió que les superó por completo, aparte de que su equipo fue "muy previsible" en ataque.

"La derrota es justa, el Sevilla es justo vencedor", reconoció tras el encuentro Arrasate, quien explicó que Osasuna comenzó bien, pero "a partir de los veinte minutos" perdió "fluidez", y añadió que "con el gol de ellos" tuvieron que "asumir más espacios en la segunda parte y ha llegado el 2-0" del conjunto andaluz en la recta final.

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El técnico vizcaíno dijo que esperaban que el Sevilla saliera "con dos puntas", como ha hecho otras veces "en casa", y "la duda era si sería Ure o Stassin" porque "con el medio campo que tiene se puede permitir jugar" con ese sistema y, al final, les "ha salido bien con el gol de Isaac Romero".

"Cuando hemos circulado el balón rápido, hemos tenido oportunidades y más opciones, pero ellos son un equipo muy intenso, defienden hacia delante, y hay que aceptar la realidad. El Sevilla ahora mismo es mejor que nosotros, sobre todo en defender de esa manera, así que aprendizaje de la derrota y a seguir", recalcó Jagoba Arrasate. EFE

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lhg/cc/jl

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