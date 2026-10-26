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Arcadi España asegura que nace "un nuevo partido" tras el pacto de PP y Vox en el Senado: "Hoy han decidido casarse"

13/10/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
13/10/2026 El ministro de Hacienda, Arcadi España POLITICA Alberto Ortega - Europa Press
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El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha señalado que "hoy ha nacido un nuevo partido", tras el pacto alcanzado este lunes entre el Partido Popular y Vox para concurrir conjuntamente al Senado, y ha asegurado que votar dicha unión supone "votar siempre a la extrema derecha". "Hoy han decidido casarse", ha ironizado.

"Antes parecía que se lanzaban miradas, que se decían cosas para coincidir, que quedaban de vez en cuando, pero hoy han decidido casarse. Hoy ha nacido un nuevo partido, que es el Partido Popular y Vox, y donde da igual a quién votes, porque vas a votar siempre extrema derecha", ha declarado este lunes Arcadi durante una entrevista en 'La noche en 24 horas' de 'TVE', recogida por Europa Press.

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Así se ha expresado después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de Vox, Santiago Abascal, hayan cerrado hoy un acuerdo en el Senado que afecta a 23 circunscripciones con el objetivo de lograr una amplia mayoría que frene la candidatura conjunta que sellaron PSOE, Frente Amplio e izquierdas territoriales en la Cámara Alta el pasado 16 de octubre. En virtud de ese pacto, Vox no se presentará en seis provincias y el PP no hará en tres.

Ante ello, Arcadi España ha argumentado que "no es lo mismo" pactar con partidos progresistas que "no cuestionan derechos adquiridos" y que "no quieren censurar", frente a "un bloque de derecha" que propone "retrocesos". "No recuerdo ninguna campaña electoral en nuestra democracia que el programa del Partido Popular y Vox sea decirnos que vamos a vivir peor si ellos gobiernan", ha indicado.

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"Los ánimos están fuertes; nosotros no insultamos pero luego escuchamos a los otros que insultan gravemente al presidente del Gobierno; es el miedo también contra la esperanza y el optimismo; y nosotros somos un partido optimista que confía en su país y que cree que nos ha ido bien y que nos puede ir mejor", ha reivindicado.

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