Altercados en Bilbao tras disolverse una concentración contra Vito Quiles

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Bilbao, 26 oct (EFE).- Varios cientos de personas, en su mayoría encapuchadas, han protagonizado altercados en el barrio bilbaíno de Deusto tras disolverse una concentración 'antifascista' contra la celebración de un acto público del agitador Vito Quiles, que finalmente ha sido suspendido.

La avenida Lehendakari Aguirre y la calle Luis Power han sido escenarios de la quema de numerosos contenedores cruzados en la calzada y de una motocicleta policial, sin que hasta el momento haya intervenido la Ertzaintza, cuyo departamento de prensa no ha facilitado información sobre estos incidentes.

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Poco antes, un contenedor de obra ha sido incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y han lanzado cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.

Los altercados se han iniciado sobre las siete de la tarde, hora a la que estaba convocado el acto de Quiles, que media hora antes ha cancelado a través de las redes sociales para no poner en riesgo la integridad de los asistentes, ante la presencia de "exmiembros de ETA" y "terroristas callejeros" entre los manifestantes, según ha dicho.

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Varios miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' han participado en esta movilización en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto.

La Universidad de Deusto acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no ha compartido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta". EFE

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(foto) (vídeo)