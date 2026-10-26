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Alexia Putellas: "Me acuerdo de cuando aprendí a volver a andar, a volver a chutar"

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Londres, 26 oct (EFE).- La española Alexia Putellas, ganadora del Balón de Oro, afirmó que cualquiera de las jugadoras del Barcelona nominadas podría haber ganado el galardón y recordó la rehabilitación que hizo por la grave lesión de rodilla que sufrió.

La futbolista del London City Lionesses, en el discurso de ganadora, alabó la gran temporada que consiguió el Barcelona el curso pasado, ganando la Liga Española, la Copa de la Reina, la Supercopa de España y la Champions League.

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"Es un placer estar aquí de nuevo, gracias a France Football, a todos esos que han decidido que merezco este galardón. No sé qué decir, tengo muchas cosas que decir. Lo primero quiero agradecer a las compañeras, que tantas jugadoras del Baercelona estemos nominadas dicen mucho de la temporada que tuvimos. Cualquiera de las que estáis aquí hubiese sido igual de justo que estuvierais aquí con el trofeo", dijo Alexia tras recibir el premio de las manos de Michael Owen, el último inglés en ganar el Balón de Oro en 2021.

"Fue un auténtico placer jugar con vosotras. Vivimos momentos increíbles. Como equipo superamos dificultades, como lesiones, momentos que no esperábamos y para mí fue un orgullo ser capitana de todas vosotras".

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"Gracias también a todas mis compañeras de la selección. Volvimos a conseguir la Nations League. Fue otro año increíble, con esa final en el Metropolitano y consiguiendo el billete directo al Mundial de Brasil. Iremos a por todo este verano", dijo Alexia al recordar el triunfo con la selección española.

"Quiero terminar por la parte más importante. Esto es un trofeo por mi trabajo, pero quiero acordarme de mi madre, de mi familia, de mis amigas, todo mi equipo fuera del campo. Soy consciente que si la temporada pasada volví a disfrutar como lo hice fue gracias a vosotros. Me acuerdo de los momentos cuando la pierna me fallaba, cuando aprendí a volver a andar, a volver a correr, a volver a chutar. Cuando más dudas tenía, vosotros estabais ahí, ayudándome. Os quiero mucho". EFE

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