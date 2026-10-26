Alexia Putellas, la triple corona de la reina que aprendió a levantarse

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Adrián Vázquez

Barcelona, 26 oct (EFE).- La centrocampista Alexia Putellas (Mollet del Vallès, 1994) conquistó dos Balones de Oro consecutivos (2021 y 2022) y alcanzó la cima del fútbol mundial antes de que una grave lesión de rodilla frenara en seco su carrera hasta que volvió a renacer para volver a reinar en el fútbol mundial con un tercer cetro.

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Cuando parecía tenerlo todo a su alcance, tuvo que aprender a empezar de nuevo. Cuatro años después, su tercer Balón de Oro premia el regreso de una futbolista que nunca aceptó que aquella caída fuera el final de su historia.

El London Palladium de Londres ha vuelto a coronar a la centrocampista catalana, que recupera el trono mundial y alcanza los tres Balones de Oro, los mismos que Aitana Bonmatí. Un reconocimiento que llega después de un recorrido marcado por la adversidad, la paciencia y el trabajo de una jugadora que tuvo que reconstruirse para volver a sentarse en la cima.

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El 5 de junio de 2022, durante un entrenamiento con la selección española en Inglaterra, a las puertas de la Eurocopa, Putellas sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. La lesión la apartó de una cita para la que llegaba como una de las grandes figuras del torneo y truncó la continuidad de una carrera que atravesaba su mejor etapa.

Fue el golpe más duro de su trayectoria y la primera gran lesión de su carrera. Durante casi diez meses, el césped dio paso a los entrenamientos de recuperación, la incertidumbre y la obligación de avanzar sin saber cuándo podría volver a competir al máximo nivel.

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Pero Alexia nunca contempló rendirse. Se volcó en recuperar su cuerpo y su fútbol, con la certeza de que volver a competir no era suficiente: quería volver a ser la jugadora que la había llevado a conquistar la máxima distinción individual en dos años consecutivos. Fueron meses de esfuerzo, paciencia e incertidumbre, hasta que, en mayo de 2024, llegó una de esas tardes que dan sentido a cualquier sacrificio.

En Bilbao, en la final de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, la centrocampista catalana marcó en el tiempo añadido el tanto que selló la victoria del Barcelona y su tercera corona europea. Aquel gol fue mucho más que el desenlace de la final: después de meses de rehabilitación, Putellas volvía a ser decisiva en el mayor escenario continental.

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Su regreso se consolidó durante la temporada pasada, en la que recuperó el protagonismo en un Barcelona que volvió a dominar el fútbol español y europeo. Fue su último curso en el club de su vida, al que puso fin después de catorce temporadas de dedicación, antes de emprender una nueva etapa en el London City Lionesses, donde lidera el ambicioso proyecto de Michele Kang.

La despedida estuvo a la altura de su trayectoria. Putellas contribuyó a un nuevo triplete nacional del Barcelona, campeón de la Liga F por séptima temporada consecutiva, de la Copa de la Reina y de la Supercopa de España. En las tres competiciones anotó trece tantos, una aportación ofensiva que acompañó su peso en el juego.

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En Europa, sus números reforzaron todavía más su candidatura: siete goles y siete asistencias en once partidos de la Liga de Campeones, competición en la que terminó como cuarta máxima goleadora y segunda máxima asistente. Su influencia en el camino hacia el título también tuvo reconocimiento individual, al ser elegida por segunda vez en su carrera jugadora más valiosa del torneo.

Su peso competitivo se extendió asimismo a la selección española. Con la Roja, con la que ya suma 150 partidos, Putellas contribuyó a sellar la clasificación para el Mundial de 2027, en el que España defenderá el título conquistado en la última edición.

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El tercer Balón de Oro premia así una temporada respaldada por los títulos, las cifras y el protagonismo en los grandes escenarios, pero también culmina una historia de superación. La lesión interrumpió su mejor momento; el trabajo le permitió volver a la élite y despedirse del Barcelona en lo más alto. Ahora, con un nuevo desafío por delante en Inglaterra, Putellas vuelve a reinar. EFE

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