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Albares subraya que "en este momento" no constan injerencias de agitadores rusos en los altercados de Barcelona

08/10/2026 El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausuran la jornada 'Paz Mundial desde la perspectiva del ámbito local', a 8 de octubre de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
08/10/2026 El ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, clausuran la jornada 'Paz Mundial desde la perspectiva del ámbito local', a 8 de octubre de 2026, en Vitoria, País Vasco (España). POLITICA Iñaki Berasaluce - Europa Press
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El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha subrayado que "en este momento" no consta injerencias de agitadores rusos en los altercados violentos del pasado sábado en Barcelona, si bien ha confirmado que la investigación de los Mossos continúa.

El jefe de la diplomacia ha puesto el foco en una "información" que es "pública", como es la utilización en Europa, pero también en España, de redes sociales como 'Tik Tok' o 'WhatsApp' para "difundir de manera masiva" convocatorias con coordenadas para agitar las calles. "Las plataformas digitales tienen una responsabilidad muy importante en la moderación al respecto", ha defendido.

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En una entrevista en 'RNE', que ha recogido Europa Press, Albares ha admitido que los procesos electorales, como el 29N, son de una "especial fragilidad" y ha mencionado que en los últimos años, "en todas las elecciones que ha habido en Europa", como en Rumanía o Alemania, ha habido "injerencias". "Tenemos que estar preparados para que las haya en estos momentos y hay que condenar claramente esa violencia que se ha reproducido en Barcelona, que no tiene ninguna justificación", ha afirmado.

El ministro también ha criticado al PP y Vox por apuntar al presidente Pedro Sánchez en los altercados violentos en Barcelona. "Es otra calumnia, es absolutamente vergonzoso", ha reprochado Albares, que ha pedido el líder de los 'populares', Alberto Núñez Feijóo, que "no introduzca desinformación" en la precampaña pues el Ejecutivo condena lo ocurrido en la capital catalana. "Cuando se produce violencia el Gobierno la combate", ha asegurado.

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"No puede ser que alguien que pretenda ser presidente del Gobierno de España cuando se suma a la desinformación y la injerencia", ha remachado, para después diferenciar manifestaciones pacíficas a favor de la educación pública o pensiones de las protestas violentas de Barcelona.

REPROCHES AL PP POR NO LEVANTARSE CON MILEI

Albares ha vuelto a criticar al presidente argentino, Javier Milei, por "calumniar" al jefe del Ejecutivo y a las instituciones españolas en España. "Es indigno", ha apostillado el ministro, que también ha defendido que no permitirá "injerencias externas de nadie" sobre el proceso electoral español.

Así, ha reprochado como dirigentes del PP o el presidente del Senado, Pedro Rollán, "no se levantaran" para protestar o se marcharan ante los "insultos y calumnias" al presidente del Gobierno.

Sobre los motivos por lo que no convocó al embajador argentino para protestar por las afirmaciones de Milei, Albares ha dicho que "en estos momentos" de precampaña electoral "no hay que caer en el juego de los que quieren la polarización, de los que hacen llamamientos a la violencia y a la división".

NO HAY PREVISIÓN DE RECUPERAR RELACIONES CON ISRAEL

El ministro también ha señalado que no hay previsión de recuperar una relación diplomática "normal" con Israel, si bien ha admitido que estará pendiente de las elecciones que se celebrarán en este país para ver "cuáles" serán los "primeros pasos" del gobierno saliente de las urnas.

Albares ha reafirmado que la posición de España será la misma "con cualquier gobierno" que salga elegido democráticamente, que es la de avanzar en "la solución de los dos estados" para Israel y Palestina.

Respecto al triunfo de la Lista de Estudiantes en las elecciones legislativas anticipadas de Serbia frente al presidente Aleksandar Vucic, el ministro ha señalado que España va a seguir colaborando para que este país vaya por la senda de "integración europea y que esta alternancia democrática se produzca sin ningún incidente".

Albares ha apuntado que Serbia "es un país que juega un papel estabilizador muy importante en todos los Balcanes Occidentales" y ha destacado que es "muy importante" que avance por una "senda democrática, que es lo mismo que decir avanzar por la senda europeísta".

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