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AFC confirma que Copa Asia comenzará en Riad el 7 de enero con un Arabia Saudí-Palestina

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El Cairo, 26 oct (EFE).- La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó este lunes los horarios y las sedes de la Copa Asiática de 2027, que comenzará el 7 de enero con un enfrentamiento entre Arabia Saudí y Palestina en la capital del reino árabe, Riad, pese a que continúan los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen.

El partido inaugural se jugará en el King Fahd Sports City, con capacidad para 72.000 espectadores, a las 20.00 hora local (GMT+3), indicó la AFC en un comunicado, en el que apuntó que la fase de grupos se alargará hasta el 20 de enero del año que viene y en ella participarán 24 selecciones.

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En la fase de grupos, se disputarán partidos de la talla de Baréin-Corea del Norte; Kuwait-Omán; Uzbekistán-Jordania; Australia-Singapur; Irán-China; Siria-Kirguistán; Tayikistán-Irak; Japón-Indonesia; Emiratos Árabes Unidos-Vietnam o un Catar-Tailandia.

Dos días después comenzarán los octavos de final y los cuartos de final se jugarán entre el 28 y el 29 de enero, mientras que las semifinales se jugarán el 1 y el 2 de febrero.

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"La Copa Asiática de la AFC Arabia Saudí 2027 culminará con un espectacular encuentro final el 5 de febrero a las 20.00 horas, también en el Estadio King Fahd Sports City, donde se coronará a los nuevos reyes de Asia", informó la confederación de Asia.

En total, las selecciones asiáticas se verán las caras en ocho estadios distribuidos en tres ciudades saudíes -Riad, Yeda y Al Jobar- que albergarán 51 partidos.

Arabia Saudí afirmó a mediados de octubre que mantiene los preparativos para albergar el torneo, pese al aplazamiento de otros eventos tras la ofensiva de los hutíes, que continúan lanzando ataques contra el país, incluidos aeropuertos. EFE

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