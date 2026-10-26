Abascal ve un "gesto patriótico" en la renuncia de Vox a presentar candidaturas en el Senado: "Todo por España"

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El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este lunes de "gesto patriótico" el acuerdo alcanzado con el PP para presentar una candidatura conjunta al Senado en las elecciones del 29N, en virtud del cual su formación renuncia a presentar candidatura propia en seis provincias y a presentar un único candidato en otras 14.

"En tres palabras: todo por España", ha resumido el líder de Vox en el acto de presentación de cabezas de lista para las elecciones de 29N en el Auditorio de Talavera de la Reina (Toledo), donde le ha acompañado el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el cabeza de lista por Toledo, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal. Vox ha completado el aforo del local, unas 1.200 personas, y unas 1.500, según datos facilitados por Vox, se han quedado fuera.

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Abascal ha recalcado las "muchas diferencias" que tiene su partido con el PP para incidir en que "por encima" de los programas políticos está dar "respuesta" al "Frente Corrupto y el Frente Traidor a España", en referencia al acuerdo del PSOE y Frente Amplio presentar una candidatura única a la Cámara Alta.

"Nosotros tenemos verdaderas diferencias en lo esencial que tiene que ver con nuestra campaña, en la prioridad nacional, en la reemigración, en la desregulación", ha reiterado el líder de Vox en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, y ha acusado a los 'populares' de haber ejecutado "parte de las políticas que nos han llevado a este sitio".

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Sin embargo, ha asegurado que estaban "obligados a hacer un gesto político" y ha esperado que "sea útil para el objetivo". Y ha mencionado la relevancia del Senado en la próxima legislatura para la renovación de cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional y la importancia que ha tenido esta situación en las negociaciones con el PP.

"Sabemos que la izquierda lo que quiere es bien secuestrar el Senado, bien secuestrar el Constitucional", ha apuntado, y ha criticado algunas decisiones del tribunal de garantías dando "la razón" al Gobierno "en cosas absolutamente sorprendentes, incluso revisando autos del Tribunal Supremo" y "actuando como un tribunal perfectamente político y partidista".

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El acuerdo entre PP y Vox alcanzado para optimizar los votos del bloque de la derecha y frenar el pacto del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, estipula que Vox no se presenta en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estos territorios, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox, de forma que el PP le cederá "la segunda o tercera posición" en su lista.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un solo nombre en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

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De su lado, el PP no se presentará en Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin lograr senador, y tampoco lo hará en Gerona y Tarragona, dos circunscripciones en las que los 'populares' no lograron nunca representación en la Cámara Alta. Con el pacto, PP y Vox esperan obtener una horquilla de 125-140 senadores de los 209 que se escogen en las elecciones del 29 de noviembre, según fuentes conocedoras de la negociación.

VOX NO DEFIENDE SUS PROPIOS INTERESES

Durante su intervención, Abascal ha recalcado que las propuestas del partido, como la minimización de la burocracia, el fin de los impuestos abusivos o la repatriación de inmigrantes "no defienden sus propios intereses, sino que son la voz del pueblo".

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En esta línea, ha hecho alusiones a la problemática de la vivienda, que ha vinculado con el aumento de la inmigración, y ha esbozado las principales ideas que vertebran el programa de Vox para las elecciones del 29 de noviembre: prioridad nacional, desregulación y bajada de impuestos y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de ayudas sociales.

Además, ante los 53 cabezas de lista al Congreso para los comicios del 29N, Abascal ha pedido al electorado "no confiarse" porque la victoria del bloque de la derecha en los comicios no está garantizada, a pesar de los pronósticos de las encuestas, que vaticinan una holgada mayoría de PP y Vox.

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"Ya nos confiamos, sobre todo algunos, los de siempre (en alusión al PP), en el 2023 y el cambio no llegó", ha advertido el dirigente de Vox, que ha hecho hincapié en que "las encuestas son encuestas". Ha avisado de que "enfrente no hay un Gobierno, sino una organización criminal" cuyo "capo", que ha identificado con el presidente, Pedro Sánchez, "está dispuesto a cualquier mentira y cualquier intento de intimidación". "No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", ha incidido.

Por su parte, Garriga ha destacado que, con el pacto para la Cámara Alta, Vox ha antepuesto "el interés general frente al particular, el bien común y a España frente a los nombres y los sillones" y se ha congratulado por la "generosidad y altura de miras" mostrada por su formación.

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Además, ha garantizado que Vox "dará voz" a los que se sienten "abandonados y traicionados" y ha pedido al electorado que tenga la certeza de que el partido "es la garantía para sacar a Pedro Sánchez" de La Moncloa. "Hemos venido a cambiar las cosas", ha rematado, pidiendo a los simpatizantes movilización de cara al 29N.