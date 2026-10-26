Espana agencias

Abascal ve un "gesto patriótico" en la renuncia de Vox a presentar candidaturas en el Senado: "Todo por España"

Imagen ESXAQZCYV5GHJL5UZ6AG2RQUQY
Guardar

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha calificado este lunes de "gesto patriótico" el acuerdo alcanzado con el PP para presentar una candidatura conjunta al Senado en las elecciones del 29N, en virtud del cual su formación renuncia a presentar candidatura propia en seis provincias y a presentar un único candidato en otras 14.

"En tres palabras: todo por España", ha resumido el líder de Vox en el acto de presentación de cabezas de lista para las elecciones de 29N en el Auditorio de Talavera de la Reina (Toledo), donde le ha acompañado el vicepresidente y secretario general del partido, Ignacio Garriga, y el cabeza de lista por Toledo, el vicesecretario de Comunicación, Manuel Mariscal. Vox ha completado el aforo del local, unas 1.200 personas, y unas 1.500, según datos facilitados por Vox, se han quedado fuera.

PUBLICIDAD

Abascal ha recalcado las "muchas diferencias" que tiene su partido con el PP para incidir en que "por encima" de los programas políticos está dar "respuesta" al "Frente Corrupto y el Frente Traidor a España", en referencia al acuerdo del PSOE y Frente Amplio presentar una candidatura única a la Cámara Alta.

"Nosotros tenemos verdaderas diferencias en lo esencial que tiene que ver con nuestra campaña, en la prioridad nacional, en la reemigración, en la desregulación", ha reiterado el líder de Vox en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, y ha acusado a los 'populares' de haber ejecutado "parte de las políticas que nos han llevado a este sitio".

PUBLICIDAD

Sin embargo, ha asegurado que estaban "obligados a hacer un gesto político" y ha esperado que "sea útil para el objetivo". Y ha mencionado la relevancia del Senado en la próxima legislatura para la renovación de cuatro de los magistrados del Tribunal Constitucional y la importancia que ha tenido esta situación en las negociaciones con el PP.

"Sabemos que la izquierda lo que quiere es bien secuestrar el Senado, bien secuestrar el Constitucional", ha apuntado, y ha criticado algunas decisiones del tribunal de garantías dando "la razón" al Gobierno "en cosas absolutamente sorprendentes, incluso revisando autos del Tribunal Supremo" y "actuando como un tribunal perfectamente político y partidista".

El acuerdo entre PP y Vox alcanzado para optimizar los votos del bloque de la derecha y frenar el pacto del PSOE, Frente Amplio y las izquierdas territoriales, estipula que Vox no se presenta en Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Cádiz, Valencia, Castellón y Baleares. En estos territorios, el PP incluirá un candidato independiente a propuesta de Vox, de forma que el PP le cederá "la segunda o tercera posición" en su lista.

Además, los de Santiago Abascal presentarán un solo nombre en Sevilla, Huelva, Asturias, Badajoz, Álava, Navarra, Cáceres, Huesca, Zaragoza, Alicante, Granada, Cuenca, Pontevedra y Jaén. En las veintitrés provincias restantes, Vox concurrirá al Senado con normalidad.

De su lado, el PP no se presentará en Guipúzcoa, donde lleva 26 años sin lograr senador, y tampoco lo hará en Gerona y Tarragona, dos circunscripciones en las que los 'populares' no lograron nunca representación en la Cámara Alta. Con el pacto, PP y Vox esperan obtener una horquilla de 125-140 senadores de los 209 que se escogen en las elecciones del 29 de noviembre, según fuentes conocedoras de la negociación.

VOX NO DEFIENDE SUS PROPIOS INTERESES

Durante su intervención, Abascal ha recalcado que las propuestas del partido, como la minimización de la burocracia, el fin de los impuestos abusivos o la repatriación de inmigrantes "no defienden sus propios intereses, sino que son la voz del pueblo".

En esta línea, ha hecho alusiones a la problemática de la vivienda, que ha vinculado con el aumento de la inmigración, y ha esbozado las principales ideas que vertebran el programa de Vox para las elecciones del 29 de noviembre: prioridad nacional, desregulación y bajada de impuestos y "remigración" de los inmigrantes ilegales y de los legales que delincan o vivan de ayudas sociales.

Además, ante los 53 cabezas de lista al Congreso para los comicios del 29N, Abascal ha pedido al electorado "no confiarse" porque la victoria del bloque de la derecha en los comicios no está garantizada, a pesar de los pronósticos de las encuestas, que vaticinan una holgada mayoría de PP y Vox.

"Ya nos confiamos, sobre todo algunos, los de siempre (en alusión al PP), en el 2023 y el cambio no llegó", ha advertido el dirigente de Vox, que ha hecho hincapié en que "las encuestas son encuestas". Ha avisado de que "enfrente no hay un Gobierno, sino una organización criminal" cuyo "capo", que ha identificado con el presidente, Pedro Sánchez, "está dispuesto a cualquier mentira y cualquier intento de intimidación". "No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo", ha incidido.

Por su parte, Garriga ha destacado que, con el pacto para la Cámara Alta, Vox ha antepuesto "el interés general frente al particular, el bien común y a España frente a los nombres y los sillones" y se ha congratulado por la "generosidad y altura de miras" mostrada por su formación.

Además, ha garantizado que Vox "dará voz" a los que se sienten "abandonados y traicionados" y ha pedido al electorado que tenga la certeza de que el partido "es la garantía para sacar a Pedro Sánchez" de La Moncloa. "Hemos venido a cambiar las cosas", ha rematado, pidiendo a los simpatizantes movilización de cara al 29N.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026

Loterías y Apuestas del Estado, dio a conocer los números ganadores del sorteo más recientes de Bonoloto. Revise si fue uno de los ganadores oficiales

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del lunes 26 de octubre de 2026

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 26 de octubre

Con Primitiva no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

La Primitiva: Comprueba el resultado del último sorteo del lunes 26 de octubre

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Como cada lunes, aquí están los resultados del sorteo de Primitiva dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Jugada ganadora y resultado del último sorteo de la Primitiva

Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

La cantante reconoce que “no tenía conciencia” del problema cuando habló de su patrimonio en ‘La Revuelta’ en 2025 y asegura que ha vendido una de las viviendas que tenía alquiladas

Aitana se pronuncia sobre la crisis de la vivienda y responde a la polémica por sus cuatro casas: “No especulo ni lo voy a querer hacer nunca”

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 26 del octubre

Con las Loterías de Catalunya no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 26 del octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Elecciones generales en España 29-N, en directo | Sánchez anuncia desde Gijón que reformará la Constitución en la próxima legislatura para “blindar” las pensiones “y su revalorización conforme al IPC”

Blocus amenaza con trasladar a Madrid los disturbios de Barcelona con dos convocatorias en Sol y plaza de España en Halloween

El jefe de Operaciones de la Guardia Civil confirma ante la jueza que abrió la valla fronteriza de Ceuta para permitir el paso de migrantes y que la decisión fue suya

Feijóo convence a Abascal para que no se presente en 6 circunscripciones en el Senado: el PP incluirá candidatos independientes propuestos por Vox

El Ayuntamiento de Mataró estudia acciones legales contra un pueblo extremeño que pagó cinco noches de hotel y el traslado hasta la ciudad de unos okupas

ECONOMÍA

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Jubilarse en 2026 o esperar a 2027: la decisión que puede aumentar la pensión

Daron Acemoglu, economista turco y premio Nobel, sobre la productividad y la IA: “Los beneficios de la automatización han sido enormemente exagerados”

La teoría económica que explica por qué muchas personas llegan a la jubilación sin ahorros: “Subestiman cuánto tiempo vivirán”

Las mandarinas sudafricanas disparan la alarma en el campo español: los agricultores piden a Bruselas frenar las importaciones

Los salarios subirán hasta un 7% en España en 2027: estos son los trabajadores que más cobrarán

DEPORTES

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

Luis de la Fuente gana por primera vez el Trofeo Johan Cruyff a mejor entrenador del año: la mente que conquistó el Mundial 2026 y consiguió la segunda estrella de España

La reflexión de Alexia Putellas sobre el deporte y las mujeres: “Los chicos pasan muchas horas en los videojuegos y ahora la mujer practica más deporte”

Carlos Alcaraz regresa al ATP 500 de Viena cinco años después: de la necesidad de compartir y de coger ritmo de juego a un intenso final de año

La reflexión de Mourinho sobre su infancia: “Nunca di preocupaciones ni problemas a mis padres. Ni siquiera me emborrachaba”

A qué hora y dónde ver la gala del Balón de Oro desde España: Lamine Yamal, Kane y Mbappé entre los favoritos al título