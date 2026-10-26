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Abalde: "Tenemos muchas cosas todavía que mejorar"

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Madrid, 26 oct (EFE).- Alberto Abalde, alero internacional español del Real Madrid, opinó en la previa del duelo de la Euroliga ante el Kosner Baskonia Vitoria-Gasteiz que, a pesar de la buena racha que lleva, el equipo tiene claro que hay que seguir trabajando y que tienen muchas cosas todavía por mejorar.

"Creo que los principios y los valores que Pedro Martínez quiere del equipo son los mismos desde el día uno de pretemporada. Lo que pasa es que esto es un proceso y tanto antes, cuando llegaron esas tres primeras derrotas en Euroliga, como ahora, que llevamos una buena racha, tenemos claro que hay que seguir trabajando, que esto es muy largo, que tenemos muchas cosas todavía por mejorar y que cada rival te pone un reto diferente. Mañana será Baskonia, que siempre es un rival muy duro en su casa y focalizados en este partido", dijo.

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"Estamos muy focalizados en el trabajo del día a día, en seguir creciendo como equipo. Venimos de una racha que estamos teniendo mucho acierto y cuando tienes acierto todo va más rodado, hay más ritmo, todo el mundo está más contento". Tenemos que estar preparados también para cuando el acierto baje, seguir jugando y seguir encontrando acciones, hacer las cosas bien e ir sacando adelante partidos que con este calendario no da mucho tiempo para pensar en nada", añadió en Vitoria.

En cuanto al rival, indicó: "Siempre es un equipo peligroso, independientemente de las circunstancias, más aún en su casa. Acaba de llegar un nuevo entrenador que seguro que va a cambiar cosas, que en casa querrán dar un paso adelante. Nosotros estamos concentrados porque el Baskonia es un equipo con talento, con muy buenos jugadores y con una afición que va a estar detrás de ellos y van a ser muy intensos".

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"Van pocos partidos. Estarán en su momento de ajustar las cosas nuevas que quiera el nuevo entrenador. Eso para nosotros les hace más impredecibles. Estamos muy focalizados en lo nuestro, en intentar hacer bien las cosas y ser competitivos, porque va a ser un partido duro", completó ante los medios. EFE

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