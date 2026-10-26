2-3. El Burgos mete en el pozo al Andorra

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Andorra la Vella, 26 oct (EFE).- El Burgos se impuso este lunes en su visita al Andorra (2-3), se situó en la zona de promoción de ascenso y devolvió al pozo de los puestos de descenso al conjunto del Principado.

Los cinco goles del partido se marcaron en un primer tiempo frenético.

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Nada más empezar el encuentro, Schneider envió un remate desde fuera del área al travesaño y en el minuto 9, en su primera aproximación, marcó el equipo dirigido por Sergio Francisco con un gol de Jon Karrikaburu a portería vacía aprovechando un rechace de Owono después de una falta lateral lanzada por Curro.

La alegría visitante duró bien poco porque en el minuto 13 De León emuló a Karrikaburu y empató el partido recogiendo un rechace de Ander Cantero después de un disparo de Schneider.

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El equipo burgalés no tardó en responder y en el minuto 17 Oier Luengo volvió a adelantar a los de Sergio Francisco con un remate de cabeza a la salida de un córner lanzado por Javi Llabrés.

Las acciones de Randy Schneider estuvieron a punto de empatar el partido, pero en el minuto 26 una mano de Martí Vilà fue sancionada con un penalti que transformó Curro.

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En el minuto 39, Efe Akman se topó con Ander Cantero y en el 42 Jordi Cano recortó diferencias aprovechando una asistencia de De León.

Tras el descanso, el Andorra se hizo dueño del partido y pudo marcar por medio de Schneider (m.47), Carrique (m.63) y De León, que remató de manera acrobática un centro de Carrique a un palo (m.72).

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El equipo local intentó evitar la derrota hasta el final, pero el Burgos se defendió con acierto y sumó tres puntos que lo sitúan en el sexto puesto de la tabla.

- Ficha técnica:

2 - FC Andorra: Owono; Carrique, Bomba (Juan Sebastián, m. 55), Lautaro Spatz, Martí Vilà (Álex Calvo, m. 84); Sergio Molina, Schneider, Efe Akman; Moró Sidibe (Nacho Quintana, m. 73), Jordi Cano (Diego Díaz, m.55) y De León (Rijkhoff, m. 73).

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3 - Burgos: Ander Cantero; Álex Lizancos, Grego Sierra, Oier Luengo, Brais Martínez (Sergio González, m. 80); Galdames (José Gragera, m. 66), Unai Vencedor; Dadie (Víctor Mollejo, m.66), Curro, Javi Llabrés (Ignasi Vilarrasa, m. 80); y Karrikaburu (Álex Forés, m.38).

Goles: 0-1: M.9 Karrikaburu. 1-1: M. 13 De León. 1-2: M. 17 Oier Luengo. 1-3: M. 27 Curro, de penalti. 2-3: M. 42 Jordi Cano.

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Árbitro: Daniel Miranda Bolaño. Amonestó a Moró Sidibe (m.24), del Andorra, y a Unai Vencedor (m.87), del Burgos.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.153 espectadores. EFE

vds/and/ism