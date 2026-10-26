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2-3. El Burgos mete en el pozo al Andorra

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Andorra la Vella, 26 oct (EFE).- El Burgos se impuso este lunes en su visita al Andorra (2-3), se situó en la zona de promoción de ascenso y devolvió al pozo de los puestos de descenso al conjunto del Principado.

Los cinco goles del partido se marcaron en un primer tiempo frenético.

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Nada más empezar el encuentro, Schneider envió un remate desde fuera del área al travesaño y en el minuto 9, en su primera aproximación, marcó el equipo dirigido por Sergio Francisco con un gol de Jon Karrikaburu a portería vacía aprovechando un rechace de Owono después de una falta lateral lanzada por Curro.

La alegría visitante duró bien poco porque en el minuto 13 De León emuló a Karrikaburu y empató el partido recogiendo un rechace de Ander Cantero después de un disparo de Schneider.

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El equipo burgalés no tardó en responder y en el minuto 17 Oier Luengo volvió a adelantar a los de Sergio Francisco con un remate de cabeza a la salida de un córner lanzado por Javi Llabrés.

Las acciones de Randy Schneider estuvieron a punto de empatar el partido, pero en el minuto 26 una mano de Martí Vilà fue sancionada con un penalti que transformó Curro.

En el minuto 39, Efe Akman se topó con Ander Cantero y en el 42 Jordi Cano recortó diferencias aprovechando una asistencia de De León.

Tras el descanso, el Andorra se hizo dueño del partido y pudo marcar por medio de Schneider (m.47), Carrique (m.63) y De León, que remató de manera acrobática un centro de Carrique a un palo (m.72).

El equipo local intentó evitar la derrota hasta el final, pero el Burgos se defendió con acierto y sumó tres puntos que lo sitúan en el sexto puesto de la tabla.

- Ficha técnica:

2 - FC Andorra: Owono; Carrique, Bomba (Juan Sebastián, m. 55), Lautaro Spatz, Martí Vilà (Álex Calvo, m. 84); Sergio Molina, Schneider, Efe Akman; Moró Sidibe (Nacho Quintana, m. 73), Jordi Cano (Diego Díaz, m.55) y De León (Rijkhoff, m. 73).

3 - Burgos: Ander Cantero; Álex Lizancos, Grego Sierra, Oier Luengo, Brais Martínez (Sergio González, m. 80); Galdames (José Gragera, m. 66), Unai Vencedor; Dadie (Víctor Mollejo, m.66), Curro, Javi Llabrés (Ignasi Vilarrasa, m. 80); y Karrikaburu (Álex Forés, m.38).

Goles: 0-1: M.9 Karrikaburu. 1-1: M. 13 De León. 1-2: M. 17 Oier Luengo. 1-3: M. 27 Curro, de penalti. 2-3: M. 42 Jordi Cano.

Árbitro: Daniel Miranda Bolaño. Amonestó a Moró Sidibe (m.24), del Andorra, y a Unai Vencedor (m.87), del Burgos.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp ante 2.153 espectadores. EFE

vds/and/ism

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