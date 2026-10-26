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19 detenidos por los disturbios en Bilbao, con quemas de coches y asaltos a comercios

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Bilbao, 26 oct (EFE).- La Ertzaintza ha detenido este lunes en Bilbao a 19 personas y ha investigado a otras tres por los altercados, con quemas de coches y contenedores y asaltos a algunos comercios, protagonizados por radicales que protestaban por un acto del agitador Vito Quiles finalmente cancelado.

Entre los detenidos se encuentran siete menores de edad, tres jóvenes de 18 años y otro de 19, mientras que los ocho restantes aún se encuentran en proceso de investigación y las otras tres personas investigadas son un menor de 17 años y dos jóvenes de 22, según ha informado la Ertzaintza.

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Los altercados, que han provocado numerosos daños en el mobiliario urbano y en locales de la ciudad, se han producido tras una concentración de varios miles de 'antifascistas' que protestaban frente a la Universidad de Deusto por un acto convocado para las siete de la tarde en el que iba a intervenir el agitador Vito Quiles.

El propio Quiles anunció la cancelación del acto en sus redes sociales una media hora antes por razones de seguridad.

Tras disolverse sobre esa hora la concentración, varios cientos de radicales se han desplazado a la próxima avenida Lehendakeri Aguirre, donde han incendiado una motocicleta de la Policía municipal y decenas de contenedores de basura que habían desplazado al centro de la calzada, y después han lanzado piedras contra los agentes y la comisaría de la Ertzaintza en el barrio de Deusto.

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Poco antes, un contenedor de obra ha sido incendiado por los encapuchados en la calle Francesc Maciá, próxima a Lehendakari Aguirre, y han lanzado cohetes y piedras contra los agentes de la Ertzaintza.

Posteriormente, los disturbios se han trasladado a la Plaza de Euskadi, junto al puente de Deusto, y el centro de la ciudad, donde los radicales han incendiado alrededor de media docena de vehículos y de nuevo numerosos contenedores.

El lehendakari, Imanol Pradales, ha expresado su "profunda preocupación" por estos altercados "intolerables" e "inaceptables" protagonizados por grupos de radicales, a los que ha dicho: "Ya basta. No los queremos en nuestro país".

También el consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, se ha referido a estos hechos en declaraciones a ETB, donde ha opinado que "da la impresión de que alguien está queriendo emular movimientos violentos que vistos en otras partes de Europa", y ha lamentado que Euskadi esté asistiendo a "algo que creíamos olvidado" y que la sociedad vasca "no está dispuesta aceptar".

Por su parte, la portavoz de EH Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, María del Rio Pereda, ha manifestado, en un mensaje en X distribuido por la oficina de prensa del partido, el "rechazo absoluto" de la coalición a los "lamentables hechos" que han tenido lugar en Bilbao, tras las ejemplares respuestas populares, pacíficas y democráticas de hoy".

Con rotundidad se ha expresado en su condena de los hechos el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, que ha calificado de "espeluznantes" los altercados protagonizados esta tarde por radicales en la ciudad, de quienes ha dicho que "no son antifascistas; son auténticos fascistas", y ha hecho hincapie en que "quienes han bebido en fuentes de violencia actúan con violencia".

Aburto ha expresado su solidaridad con los comerciantes "a los que han saqueado sus tiendas, a quienes han visto arder sus vehículos y a los ciudadanos de Bilbao que han tenido que aguantar una tarde absolutamente horrorosa".

Varios miles de personas convocadas por colectivos 'antifascistas' han participado por la tarde, antes de los disturbios, en la movilización en las inmediaciones del campus de la Universidad de Deusto para protestar por el acto de Vito Quiles, y también también a mediodía unos 2.000 estudiantes se han manifestado por el centro de la ciudad por el mismo motivo.

El centro académico acordó suspender toda su actividad académica y cerrar el campus por la tarde en previsión de que pudieran producirse altercados, decisión que no ha compartido el consejero vasco de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, al no parecerle "correcta". EFE

(Foto) (Vídeo)

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