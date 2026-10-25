Vidorreta: "Nuestra defensa ha sido buenísima"

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Lugo, 25 oct (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador de Unicaja, apuntó al “sensacional” segundo cuarto de su equipo como el factor desequilibrante del duelo de esta noche contra el Breogán, pese a que en el segundo tiempo les faltó “el acierto que habíamos tenido en el primero” y eso permitió al rival “volver varias veces al partido”.

“Hemos jugado un partido completo ante un rival que está en un punto muy optimo de forma, es un equipo que está jugando muy bien y con mucho acierto. Nuestra defensa ha sido buenísima, y aun así han tenido un 50 por ciento de acierto desde la línea de tres puntos” comentó.

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“La sensación que tengo es que mi equipo ha entendido perfectamente el plan de partido, hemos estado muy concentrados en todos los detalles defensivos. No podemos ser perfectos, pero se ha demostrado que hemos estado muy bien atrás en que Breogán, que llevaba 107 puntos de media, se ha quedado en 90”, destacó en rueda de prensa.

Dijo que dentro “de la montaña rusa” que fue el partido, el estadounidense Kendrick Perry ha tomado “dos buenísimas decisiones en ataque” que le dieron “dos canastas en la pintura” para resolver el partido cuando el Breogán se había puesto a 4 puntos a falta de menos de tres minutos.

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“Nuestro quinteto hoy ha estado a un nivel superior, creo que todos los jugadores han anotado entre ellos 80 puntos”, manifestó Vidorreta, que se alegró de que David Kravish vuelva a ser “el jugador que era antes de la lesión”. EFE

dmg/jl