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Vaquero: PNV exigirá en Madrid cumplir el Estatuto y lo que se decida en el nuevo estatus

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San Sebastián, 25 oct (EFE).- La portavoz del Grupo Vasco y candidata del PNV al Congreso por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha dicho que su partido no solo exigirá en Madrid que "se siga cumpliendo el Estatuto de Gernika sin mayor dilación", sino también que el "nuevo estatus" que decidan los vascos "sea respetado".

Vaquero ha hecho esta reflexión durante una comparecencia celebrada en San Sebastián en el marco del 47 aniversario del Estatuto de Gernika y en la que también han estado presentes el candidato jeltzale al Congreso por Álava Gorka Urtaran y la aspirante por Bizkaia Idoia Sagastizabal.

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Durante su intervención, Vaquero ha expresado su reconocimiento a la "generación que hizo posible que el Estatuto de Gernika se aprobara", al tiempo que ha recordado que esta norma "ha sido y es" la base del autogobierno que "ha supuesto bienestar" y un "mejor nivel de vida" para los vascos, a pesar de lo cual ha recordado que se trata de una norma que "sigue sin cumplirse" 47 años después.

Ha recalcado asimismo que históricamente las veces en las que se han producido "adelantos y cumplimientos en el Estatuto" ha sido porque "el PNV ha estado allí".

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"En Madrid y en todas las instituciones donde hemos tenido representación", ha insistido, al tiempo que ha lamentado que, aunque en la Moncloa "haya gobernado uno otro color político", siempre ha existido "una resistencia por parte de los Gobiernos del Estado para que se cumpla" el Estatuto.

Ha señalado en este sentido que en el pacto para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su formación también incorporó "el reconocimiento nacional". "Y de ese reconocimiento -ha agregado-, las bases para un nuevo estatus para Euskadi".

En esta línea, ha avanzado el "compromiso" de su partido a volver a exigir en Madrid "no solo que se siga cumpliendo el Estatuto de Gernika sin mayor dilación", sino también que "aquello que decidan los vascos y las vascas en su nuevo estatus y el acuerdo al que se llegue en Euskadi sean respetados y no sean papel mojado cuando lleguen a Madrid", ha finalizado. EFE

(Foto)

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