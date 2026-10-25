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Unos 83 heridos, 7 de ellos graves y 18 menos graves,al despeñarse un autobús en Barcelona

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Un total de 83 personas han resultado heridas, siete de ellas graves y otras 18 menos graves, al despeñarse el autobús de línea en el que viajaban por un terraplén de veinte metros en la carretera BV-5114 a su paso por Fogars de Monclús (Barcelona).

El accidente ha ocurrido hacia las 16:43 horas de esta tarde cuando, por causas que se están investigando, el autobús ha acabado saliéndose de la carretera, una vía estrecha de curvas, y precipitándose por un talud.

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Según las cifras que ha dado a conocer la noche de este domingo la consellera de Salut, Olga Pané, ha habido 58 personas en situación leve; 18, menos graves y 7 graves, de las que cuatro ya han sido trasladadas con helicóptero y ambulancias a centros sanitarios y otras tres lo están siendo ahora.

Los heridos han sido trasladados a hospitales de Granollers (Barcelona), Josep Trueta de Girona y Vall d'Hebron de Barcelona.

Por el momento, no hay ninguna víctima mortal, pero tanto la consellera como el inspector jefe de intervención de los Bomberos, Santi Lleonart, han señalado que no puede descartarse que haya alguna, porque por la orografía de la zona podría haber alguna persona que haya sido despedida lejos del vehículo o incluso arrollada.

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A lo largo de la noche se trabajará en la zona, de difícil acceso y "muy inestable", según Lleonart, para determinar si puede haber más afectados.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos de vuelo nocturno, para atender a los viajeros del autobús.

En la zona, hay en este momento más de sesenta bomberos en tareas de evacuación y distribución de las personas afectadas.

En cuanto al número de viajeros del autobús, con 65 plazas para personas sentadas, Santi Lleonart ha reconocido que no se sabe el número exacto, porque se trata de un vehículo lanzadera, entre un campin y Fogars de Monclús e iba haciendo paradas intermedias y recogiendo gente.

Algunos de los pasajeros que viajaban en el autobús han salido por su propio pie del vehículo y han subido el terraplén hasta la carretera, mientras que otros han quedado atrapados y han tenido que ser evacuados por los equipos de emergencias.

El autobús siniestrado, de la compañía de transportes de viajeros Sagalés, cubría la línea 573, entre la estación de Rodalies de Sant Celoni y el centro del parque natural del Montseny en Santa Fe.

En un comunicado publicado en redes sociales, la compañía ha dicho que está colaborando con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y se ha puesto a su disposición para facilitar "toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente".

El siniestro, que ha obligado a activar en fase de alerta el plan de emergencias por accidentes en transportes Procicat, ha movilizado a 23 ambulancias, dos helicópteros medicalizados y tres equipos conjuntos de servicios sanitarios y Bomberos, que también han desplazado una treinta dotaciones y especialistas en rescates de montaña del grupo GRAE.

Los Mossos d'Esquadra han cortado la carretera en ambos sentidos de la circulación, para facilitar las tareas de gestión del accidente. Posteriormente, procederán a investigar las causas de este siniestro, en el que no se han visto afectados más vehículos.

Protección Civil, en colaboración con Cruz Roja, ha habilitado un centro de acogida en Sant Celoni (Barcelona) para acoger a los viajeros del autobús accidentado pero que no han quedado heridos en el siniestro.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado en una publicación en su cuenta de X su apoyo a las personas afectadas por el accidente, que ha dicho seguir con "mucha preocupación", por lo que está en contacto con las conselleras de Interior y Salud, Núria Parlon y Olga Pané, respectivamente, para "conocer la evolución de la situación". EFE

(Vídeo)

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