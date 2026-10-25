Un peón del metal en Guipúzcoa gana casi un 30 % más que un ingeniero en Cuenca

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Madrid, 25 oct (EFE).- Un peón del metal en Guipúzcoa, cuya retribución es de 16,20 euros por hora trabajada, supera en casi un 30 % el sueldo de un ingeniero del sector metalúrgico de Cuenca, que percibe 12,47 euros la hora.

Según el informe de la "Negociación Colectiva en la Industria y Servicios del Metal en 2025", elaborado por la patronal Confemetal, la retribución de un trabajador de la categoría de peón en Guipúzcoa, el denominado grupo 7, supera a la de los trabajadores del grupo 1, ingenieros licenciados, en 13 convenios provinciales más.

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Así, gana más por hora que un trabajador en esa categoría de ingeniero en Cuenca, Badajoz, Jaén, Cáceres, Lérida, Ciudad Real, Murcia, Lugo, Castellón, Soria, Orense, Salamanca y Almería.

Junto a Guipúzcoa, Navarra tiene la segunda mejor retribución por hora para peones, 15,88 euros; mientras que a la cola de esta categoría del sector metalúrgico están Cuenca, con 9,28 euros por hora; Cáceres, con 10,15 euros; y Lérida, con 10,26 euros.

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De esta forma, un trabajador en la categoría de peón en Guipúzcoa (16,20 euros) está cerca de doblar la retribución de uno en Cuenca (9,28 euros).

También en Guipúzcoa se encuentran los ingenieros mejor retribuidos, a 27,71 euros por hora; seguidos por los de Girona, donde se pagan 25,33 euros por hora; y Pontevedra, con 24,19 euros.

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A la cola de esta categoría, está la retribución por hora en Cuenca, con esos 12,7 euros; Badajoz, con 12,80 euros; y Jaén, con 13,08 euros.

Con estas cifras, un trabajador en la categoría de ingeniero en Guipúzcoa (27,71 euros) doblaría con holgura la retribución de uno en Cuenca (12,47 euros).

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Respecto a los oficiales de primera, en el sector del metal los mejor pagados de España también trabajan en Guipúzcoa, ya que ganan 19,57 euros por hora frente a los 10,69 de Cuenca en la misma categoría profesional.

Para elaborar el informe, Confemetal tiene en cuenta cuatro categorías laborales: peón, oficial primera obrero, oficial primera administrativo e ingeniero licenciado, que corresponden a los grupos 7, 5 y 1, respectivamente.

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La media nacional de la retribución por hora trabajada es de 11,96 euros para el peón, de 13,06 para el oficial obrero, de 13,56 para el oficial administrativo y de 18,30 para el ingeniero.

Estas cantidades son las que se establecen en los convenios colectivos provinciales para 2025 y tienen en cuenta el salario base, así como otros pluses o pagas extra, eliminando otros pagos como horas extra, festivos o antigüedad.

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El informe detalla que el incremento salarial medio pactado en la industria del metal con efectos en 2025 fue del 3,07 %, ligeramente por encima (0,17 puntos) de la tasa de inflación (2,9 %), aunque el alza de los suscritos sólo el año pasado fue superior, del 3,68 %.

En cuanto a las cláusulas de revisión salarial, el informe detalla que 41 convenios colectivos provinciales en el sector del metal tenían estos mecanismos en 2025, frente a los 43 que contaban con ella en 2024.

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De ellos, 15 incluyeron revisiones limitadas a un porcentaje máximo, y todos utilizan como referencia el IPC real para calcular la diferencia entre el incremento pactado y la inflación.

Los 15 convenios colectivos firmados en lo que va de 2026 recogen subidas del 4,34 % de media, amparando a más de 220.000 trabajadores.

En total, hay 40 convenios colectivos del sector con efectos económicos en 2026 que dan cobertura a más de un millón de trabajadores y que recogen un incremento salarial del 2,93 %.

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De ellos, un total de 25 convenios incorporan cláusulas de garantía salarial vinculadas a la evolución de los precios, que darán cobertura a aproximadamente 870.000 trabajadores de la industria y servicios del metal. EFE