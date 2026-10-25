Sánchez lamenta el fallecimiento del director de cine José Luis García Sánchez: "Echaremos de menos tu genialidad"

06/10/2026 El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha vuelto a aprobar los decretos de vivienda, con algunos cambios, que fueron tumbados en el Congreso el pasado viernes 2 de octubre. La idea del Ejecutivo es que, tras disolverse las Cortes, estos decretos se voten en la Diputación Permanente en la que sí podría obtener la mayoría para sacarlos adelante. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del director de cine José Luis García Sánchez, a quien ha calificado de "gran amigo" y "buena persona". "Echaremos de menos tu genialidad", ha expresado.

"Nos deja un gran director, productor y guionista, pero sobre todo un gran amigo y una buena persona", ha expuesto el presidente a través de un mensaje en la red social 'X'. Sánchez ha destacado que el director plasmaba en sus obras "su inteligente capacidad de análisis, siempre aderezada de humor e ironía".

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Asimismo, el líder del Ejecutivo ha querido mandar un "sentido abrazo" a la mujer del director, Rosa, así como "a toda su familia y seres queridos".

El director de cine José Luis García Sánchez ha muerto este domingo a los 85 años en Madrid, según han confirmado fuentes de la Academia de Cine a Europa Press.

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