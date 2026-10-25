Ochenta heridos en el accidente de un autobús en Fogars (Barcelona), cuatro hospitalizados

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Barcelona, 25 oct (EFE).- El accidente del autobús que esta tarde ha caído por un terraplén en Fogars de Monclús (Barcelona) ha causado 80 personas heridas, 18 de ellas en estado menos grave, cuatro graves evacuadas a hospitales, y el resto leves, según el último balance del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Los equipos movilizados han atendido a 83 personas, de las cuales cuatro se encuentran en estado grave y han sido trasladas a los hospitales de Granollers (Barcelona), Josep Trueta (Girona) y Vall d'Hebron (Barcelona).

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Otras 18 personas están menos graves, aunque una de ellas ha requerido ser trasladada al hospital de Granollers, mientras que 58 se encuentran leves.

El Sistema de Emergencias Médicas ha movilizado a tres equipos de apoyo psicológico para atender a los pasajeros del autobús siniestrado. EFE