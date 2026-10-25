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Miguel De la Fuente y Enric Gallego mantienen el pulso al frente de la tabla

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Madrid, 25 oct (EFE).- El delantero del Almería Miguel de la Fuente y el atacante del Tenerife Enric Gallego mantienen el pulso al frente de la clasificación de goleadores de LaLiga Hypermotion con un total de siete tantos cada uno, en una jornada en la que brilló con luz propia el jugador ucraniano del Girona, Vladyslav Vanat, autor de un triplete ante el Celta Fortuna.

Tres goles que situaron a Vanat, que el año pasado cerró el curso con nueve dianas, en la tercera plaza de la clasificación igualado a cinco tantos con su compañero de equipo, el colombiano Yaser Asprilla, y el atacante del Castellón Israel Suero.

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Con dos dianas más, siete, figuran el frente de la tabla Enric Gallego y Miguel de la Fuente, que prolongó su sensacional racha tras contabilizar su sexto tanto en las últimas cinco jornadas, al firmar el sábado el segundo de los dos goles del Almería en el empate (2-2) que el conjunto andaluz firmó ante el Oviedo.

Tampoco faltó a su cita con el gol Enric Gallego, que anotó este domingo el gol del empate (1-1) del Tenerife en su visita al campo del Sabadell.

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- Clasificación tras la 11ª jornada:

- Con 7 goles: Miguel de la Fuente (Almería) y Enric Gallego (1p) (Tenerife)

- Con 6 goles: Álvaro Marín (1p) (Celta Fortuna) y Adrián Fuentes (Mallorca)

- Con 5 goles: Suero (Castellón); Yaser Asprilla (COL) y Vanat (1p) (UKR) (Girona)

- Con 4 goles: Jordi Cano (Andorra); Antoñito Cordero (1p) (Cádiz); Ousmane Camara (GUI) (Castellón); Carlos Hernández y Jordi Escobar (Ceuta); Percan y Eder García (Córdoba); Iván Gil (1p) (Eibar); Jorge Pascual (Granada); Carlos Domínguez (Oviedo); Arnu (Valladolid)

- Con 3 goles: Cipenga (COD) (Almería); Álex Forés y David González (Burgos); Pablo Santiago y Jakobsen (DEN) (Castellón); Óscar Marcos (Celta Fortuna); Jon Guruzeta (Eibar); Rastrojo (Eldense); Carles Pérez (Girona); Jesé Rodríguez (Las Palmas); Gorosabel (Real Sociedad B); Nicholas Gioacchini (USA) y Ángel Baena (Sabadell); Antonio Casas (Sporting Gijón); Latasa (Valladolid)

- Con 2 goles: San Bartolomé e Higinio (1p) (Albacete); Nico Melamed, Javi Muñoz y Arribas (1p) (Almería); Nacho Quintana y Hugo López (Andorra); Karrikaburu y Curro Sánchez (1p) (Burgos); Vladys (UKR) e Ibon Sánchez (Cádiz); Sienra (ARG) y Álvaro García (Castellón); Somuah (GHA) y Kibet (KEN) (Celta Fortuna); Isma Ruiz (Córdoba); Adu Ares, Magunazelaia, Álvaro Rodríguez y Madariaga (Eibar); Fidel (1p), Olabarrieta y Carmona (Eldense); Abel Ruiz (Girona); Alejandro Marqués (VEN), José Arnáiz (1p) y Pedro Alemañ (Granada); Miyashiro (JPN), Pezzolesi e Iván Jaime (Las Palmas); Naim García y Gharbi (TUN) (Leganés); Pablo Torre y Álex Sala (Mallorca); Pablo Sáenz (Oviedo); Gorka Carrera, Astiazaran y Mariezkurrena (Real Sociedad B); Óscar Sanz (Sabadell); Sarco (ARG) (Sporting de Gijón); Ponceau (FRA) y Barberá (Valladolid).

- Con 1 gol: Dani Bernabéu, Alex Rubio, Rober González y Vallejo (Albacete); Bonini (ITA), Dzodic (SRB), Leo Baptistao (BRA), Thalys (BRA) y Chirino (NED) (Almería); Carrique (FRA), Lautaro (URU), Álex Calvo, Domenech y Sidibe (Andorra); Llabrés y Dadie (Burgos); Izeta (1p), Javi Castro, Moueffek (MAR) y Borja Vázquez (Cádiz); Fran Castillo, Barri, Maty Orozco (COL) (Castellón); Adrià Capdevila, Antañón y Ángel Arcos (Celta Fortuna); Camacho y Yann Bodiger (1p) (FRA) (Ceuta); Enol Rodríguez, Carracedo (1p), Diarra (MLI), Víctor, Diego Bri y Rubén Alves (Córdoba); Jon Bautista, Aleix Garrido, Javi Martón y Pejiño (Eibar); Guillermo Macho, Javier Martínez, Justin Smith (CAN), Roberto López (1p) (Eldense); Fran Beltrán, Izan, Holmes Júnior, Jastin García (POR), Van de Beek (NED), Bryan Gil y Unai Hernández (Girona); Owen Emeka, Bourama, Manu Lama, Gambín, Gumbau y Rodelas (Granada); Manu Fuster, Enrique Clemente, Sandro Ramírez, Jefté y Elías Romero (Las Palmas); Miguel Atienza, Soko (CAM) y Álex Millán (Leganés); Buksa (POL), Raíllo y Luvumbo (ANG) (Mallorca); Dani Calvo, Estanis Pedrola, Chris Ramos, Enzo Pérez, Alberto Reina, Goti, Samu Rodríguez y Jacobo González (Oviedo); Soroeta, Dani Díaz, Iñaki Rupérez, Kita (JPN) y Jon Balda (Real Sociedad B); Urri (1p), Gastón (URU) y Edgar González (Sabadell); Juan Otero (COL), Duñabeitia, Iosifov (RUS), Guille Rosas, Pablo García y Gelabert (Sporting de Gijón); Jesús Álvarez, Fabricio (BRA), Iván Chapela. Christian Gomis (SEN), Grant-Leon Ranos (ARM) y Nacho Gil (Tenerife); Luis Chacón, Víctor Jr., David Torres y Garriel (Valladolid).

En propia puerta: Puigmal (Mallorca, contra Granada); Diego Alende (Andorra, contra Valladolid); Chirino (NED) (Almería, contra Cádiz); Redru (Ceuta, contra Burgos); David López (Girona, contra Cádiz); Ignasi Miquel (Leganés, contra Granada); Miguel Rubio (Valladolid, contra Córdoba); Lluis López (Albacete, contra Eibar); Ruperez (Real Sociedad B, contra Almería); Pulido (Almería, contra Oviedo). EFE

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