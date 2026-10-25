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Matarazzo: "Hemos movido mejor el balón y defendido bien"

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San Sebastián, 25 oct (EFE).- El entrenador de la Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo, ha expresado su satisfacción tras la victoria lograda ante el Levante (2-1) en Anoeta, y destacó el control mostrado por su equipo durante todo el choque y la rápida capacidad de reacción tras encajar el gol del empate.

"Hemos hecho más ocasiones que en Lillestrøm y allí metimos seis goles. No he tenido la sensación de que se nos podría haber complicado el partido. La primera parte hemos marcado el 1-0, luego nos han empatado y hemos reaccionado muy rápido. Estoy muy contento con el rendimiento, hemos movido mejor el balón y defendido bien ante un rival que venía de marcar muchos goles", valoró el estadounidense.

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En relación a la exigencia del calendario y la gestión del cansancio de la plantilla, Matarazzo ha elogiado el esfuerzo de sus jugadores. "Hemos jugado muy bien a pesar de venir de jugar el jueves, y tres futbolistas han completado los noventa minutos en ambos partidos", dijo

Hablando de nombres propios, Matarazzo ha puesto en valor el rendimiento de Héctor Fort, justificando su sustitución debido a que "en la segunda parte estaba muy cansado". Además ha comentado sobre el regreso tras lesión de dos jugadores "muy importantres" para él. "Yangel Herrera y Aramburu han hecho un gran trabajo. Yangel nos ha dado posesión y Jonmi nos ha dado solidez defensiva".

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Asimismo, Matarazzo ha dedicado encendidos elogios a la figura de Luka Sucic, decisivo en la elaboración del primer tanto realista. Sobre el futbolista croata, el entrenador txuri-urdin opina que "es un jugador muy especial" por su "calidad técnica" y su "versatilidad", y además resalta que "da igual que juegue de extremo, de diez, de ocho o de seis", ya que aporta soluciones en cualquier posición gracias a su "gran despliegue físico". EFE

pbl/sab

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