Lunes, 26 de octubre de 2026

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FÚTBOL BALÓN DE ORO

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Londres. El español Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane se presentan como favoritos para ganar este lunes el Balón de Oro, que premia al mejor jugador de la pasada temporada y cuya gala de entrega de premios se celebra este lunes en el Palladium Theatre de Londres.

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FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El Sevilla, después de un buen arranque de temporada y pese a que acumula tres partidos sin ganar, cierra el lunes la décima fecha de LaLiga EA Sports con la intención de reencontrarse con la victoria en el Sánchez-Pizjuán ante Osasuna, un equipo que ha recobrado las buenas sensaciones con la vuelta al banquillo de Jagoba Arrasate.

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TENIS COPA DAVIS

Madrid. David Ferrer anuncia este lunes la composición de la selección española que disputará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia) la Fase Final de la Copa Davis, en la que España aspira a ganar su séptimo título, en un acto al que asistirán también José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, y el máximo dirigente de la Federación Española, Miguel Díaz.

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FÚTBOL COPA DEL REY (Previa)

Madrid. La Copa del Rey irrumpe en el calendario competitivo de la temporada con la primera ronda, formada por 56 eliminatorias que componen 112 equipos de diferentes categorías, entre ellos dieciséis de Primera División, que se completará a lo largo de este martes, miércoles y jueves.

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BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. Los cuatro equipos españoles que disputan la Euroliga, Valencia, Barcelona, Baskonia y Real Madrid, preparan la octava jornada ante el Fenerbahce, Bayern Múnich y, en el caso de vitorianos y madrileños, entre ellos en Vitoria.

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BALONCESTO FINAL WNBA

Redacción Deportes. Las Golden State Valkyries y las Atlanta Dream se enfrentan este lunes (madrugada del martes en España) en el quinto partido de las finales de la WNBA, con la serie empatada 2-2. El duelo por el anillo regresa al pabellón Valhalla de San Francisco tras la victoria de las californianas el pasado sábado (62-67) en el que la estrella Gabby Williams recuperó su mejor versión con 17 puntos.

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AGENDA INFORMATIVA

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BALONCESTO

- Euroliga. 8ª jornada. Última hora de los partidos Bayern Múnich-Barça, Valencia-Fenerbahce y Kosner Baskonia-Real Madrid

- Final de la WNBA. Quinto partido: Golden State Valkyries-Atlanta Dream (01.00 del martes).

- NBA: Brooklyn Nets-Indiana Pacers (23.00), Charlotte Hornets-Washington Wizards y Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (00.00), Boston Celtics-Chicago Bulls y Miami Heat-Dallas Mavericks (00.30), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (01.00), Houston Rockets-Atlanta Hawks (01.30), Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02.00) y Denver Nuggets-Golden State Warriors (03.00).

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FÚTBOL

- Gala de entrega de premios del Balón de Oro, en el Palladium Theatre de Londres (21.00 CET. A las 19:30 empieza la alfombra roja). (FOTO)

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- LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Sevilla-Osasuna (21:00).

- LaLiga Hypermotion. 11ª jornada: Andorra-Burgos (20.30).

- Copa del Rey. Presentación de la primera eliminatoria, que se juega esta semana.

- Copa del Rey. Reportaje sobre la realidad del fútbol modesto a través del AE Prat, un club que afronta una cita histórica al recibir al Athletic Club en la primera ronda copera. (VIDEO).

- Francia. 8ª jornada (FOTO): PSG-Lyon (20:30).

- Portugal. 9ª jornada: Santa Clara-Benfica (19.45).

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FÚTBOL SALA

- Atención a los medios por parte del entrenador del Barça, Javi Rodríguez, y del capitán Dídac Plana en la antesala a la disputa de la ronda principal de la Liga de Campeones (10.15. Pabellón Ciudad deportiva Joan Gamper).

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PÁDEL

- Major de Premier Padel, en Kuwait (hasta 31).

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TENIS

- Madrid. David Ferrer anuncia la composición de la selección española que disputará la Final 8 de la Copa Davis, en un acto al que asistirán también José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, y el máximo dirigente de la Federación Española, Miguel Díaz (11.30. Sede del CSD).

- Clasificaciones de la WTA y la ATP.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

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EFE/dep

Redacción EFE Deportes

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