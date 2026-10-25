Espana agencias

Lunes, 26 de octubre de 2026

Guardar

.

FÚTBOL BALÓN DE ORO

PUBLICIDAD

Londres. El español Lamine Yamal, el francés Kylian Mbappé y el inglés Harry Kane se presentan como favoritos para ganar este lunes el Balón de Oro, que premia al mejor jugador de la pasada temporada y cuya gala de entrega de premios se celebra este lunes en el Palladium Theatre de Londres.

(Texto) (Foto)

.

FÚTBOL LALIGA EA SPORTS

Redacción Deportes. El Sevilla, después de un buen arranque de temporada y pese a que acumula tres partidos sin ganar, cierra el lunes la décima fecha de LaLiga EA Sports con la intención de reencontrarse con la victoria en el Sánchez-Pizjuán ante Osasuna, un equipo que ha recobrado las buenas sensaciones con la vuelta al banquillo de Jagoba Arrasate.

PUBLICIDAD

(Texto) (Foto)

.

TENIS COPA DAVIS

Madrid. David Ferrer anuncia este lunes la composición de la selección española que disputará del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia) la Fase Final de la Copa Davis, en la que España aspira a ganar su séptimo título, en un acto al que asistirán también José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, y el máximo dirigente de la Federación Española, Miguel Díaz.

(Texto)

.

FÚTBOL COPA DEL REY (Previa)

Madrid. La Copa del Rey irrumpe en el calendario competitivo de la temporada con la primera ronda, formada por 56 eliminatorias que componen 112 equipos de diferentes categorías, entre ellos dieciséis de Primera División, que se completará a lo largo de este martes, miércoles y jueves.

(Texto)

.

BALONCESTO EUROLIGA

Redacción Deportes. Los cuatro equipos españoles que disputan la Euroliga, Valencia, Barcelona, Baskonia y Real Madrid, preparan la octava jornada ante el Fenerbahce, Bayern Múnich y, en el caso de vitorianos y madrileños, entre ellos en Vitoria.

(Texto)

.

BALONCESTO FINAL WNBA

Redacción Deportes. Las Golden State Valkyries y las Atlanta Dream se enfrentan este lunes (madrugada del martes en España) en el quinto partido de las finales de la WNBA, con la serie empatada 2-2. El duelo por el anillo regresa al pabellón Valhalla de San Francisco tras la victoria de las californianas el pasado sábado (62-67) en el que la estrella Gabby Williams recuperó su mejor versión con 17 puntos.

(Texto) (Foto)

--------------------------------------------------------------

AGENDA INFORMATIVA

.

BALONCESTO

- Euroliga. 8ª jornada. Última hora de los partidos Bayern Múnich-Barça, Valencia-Fenerbahce y Kosner Baskonia-Real Madrid

- Final de la WNBA. Quinto partido: Golden State Valkyries-Atlanta Dream (01.00 del martes).

- NBA: Brooklyn Nets-Indiana Pacers (23.00), Charlotte Hornets-Washington Wizards y Cleveland Cavaliers-Minnesota Timberwolves (00.00), Boston Celtics-Chicago Bulls y Miami Heat-Dallas Mavericks (00.30), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers y Oklahoma City Thunder-Phoenix Suns (01.00), Houston Rockets-Atlanta Hawks (01.30), Utah Jazz-Memphis Grizzlies (02.00) y Denver Nuggets-Golden State Warriors (03.00).

.

FÚTBOL

- Gala de entrega de premios del Balón de Oro, en el Palladium Theatre de Londres (21.00 CET. A las 19:30 empieza la alfombra roja). (FOTO)

- LaLiga EA Sports. 10ª jornada (FOTO): Sevilla-Osasuna (21:00).

- LaLiga Hypermotion. 11ª jornada: Andorra-Burgos (20.30).

- Copa del Rey. Presentación de la primera eliminatoria, que se juega esta semana.

- Copa del Rey. Reportaje sobre la realidad del fútbol modesto a través del AE Prat, un club que afronta una cita histórica al recibir al Athletic Club en la primera ronda copera. (VIDEO).

- Francia. 8ª jornada (FOTO): PSG-Lyon (20:30).

- Portugal. 9ª jornada: Santa Clara-Benfica (19.45).

.

FÚTBOL SALA

- Atención a los medios por parte del entrenador del Barça, Javi Rodríguez, y del capitán Dídac Plana en la antesala a la disputa de la ronda principal de la Liga de Campeones (10.15. Pabellón Ciudad deportiva Joan Gamper).

.

PÁDEL

- Major de Premier Padel, en Kuwait (hasta 31).

.

TENIS

- Madrid. David Ferrer anuncia la composición de la selección española que disputará la Final 8 de la Copa Davis, en un acto al que asistirán también José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del CSD, y el máximo dirigente de la Federación Española, Miguel Díaz (11.30. Sede del CSD).

- Clasificaciones de la WTA y la ATP.

- Torneos ATP 500 de Viena y Basilea (Suiza) (hasta 1).

- Torneos WTA 500 de Tokio y 250 de Cantón (China) (hasta 1).

----------------------------------------------------------------

EFE/dep

Redacción EFE Deportes      

(34) 913 467 211

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España

https://x.com/EFEdeportes

EFE Deportes

Tel. +34 913 467 211

deportes@efe.com

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Como cada domingo, aquí están los ganadores del premio de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Bonoloto: comprobar resultado del sorteo del domingo 25 de octubre de 2026

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Basta con acertar a uno de los resultados de esta lotería para obtener uno de sus premios

Resultados ganadores del Lototurf de este 25 de octubre

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Juegos Once publicó la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Estos son los números ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Juegos Once informó la combinación ganadora del Sorteo 4 de las 17:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Francisco Martín había respaldado en julio a la concejala Enma López, que finalmente perdió las primarias

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

El delegado del Gobierno en Madrid dimite tras quedar fuera de las listas del PSOE al 29-N

Un autobús cae por un talud de 20 metros en Barcelona tras chocar con otro coche: hay al menos 83 heridos, siete de ellos graves

Elecciones generales 29-N, en directo: los participantes de la acampada en Sol se reúnen para decidir si levantan las tiendas o si aguantan hasta la huelga general

Detenido un hombre de 25 años acusado de agredir sexualmente a una joven de 22 en la acampada de la Puerta del Sol

Qué es Blocus, la red de perfiles anónimos de TikTok que movilizó a cientos de jóvenes antes de los disturbios de Barcelona

ECONOMÍA

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

La teoría de Friedrich Hayek, economista autriaco, sobre la subida de precios: “Después de un período de inflación, no podemos salir sin un desempleo considerable”

El economista Gonzalo Bernardos asegura que el sistema de pensiones español “es absolutamente viable”, pero necesita ajustes: “El primero es la edad de jubilación”

Joseph Stiglitz, economista estadounidense: “La globalización no nos beneficia a todos, aunque a los políticos les guste dar esa impresión”

Las tres cláusulas del contrato de arras que debes revisar antes de firmarlo: “La tercera es la que todo el mundo se salta y la que más dinero cuesta”

Cuándo se cobra el paro en noviembre de 2026: las fechas de pago de CaixaBank, ING, BBVA, Santander...

DEPORTES

FC Barcelona - Real Madrid, el Clásico en directo: Mbappé da un golpe en la mesa con un gol de rebote

FC Barcelona - Real Madrid, el Clásico en directo: Mbappé da un golpe en la mesa con un gol de rebote

La reflexión de Xavi sobre los insultos en el fútbol: “No veo a un panadero aguantando esto”

Courtois no viaja con el equipo; la baja es definitiva: será Lunin el portero titular para el Clásico ante el FC Barcelona

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”