Luís Castro, sobre Oyarzabal: “Es de los mejores de LaLiga”

Guardar

San Sebastián, 25 oct (EFE).- El entrenador del Levante, Luís Castro, ha analizado este domingo la derrota sufrida por su equipo ante la Real Sociedad (2-1) en Anoeta, atribuyendo el resultado al gran rendimiento del conjunto txuri-urdin y destacando la figura de Oyarzabal.

"No faltó gasolina. La Real ha hecho un partido muy acertado y no ha fallado en la salida de balón. Más que nosotros haber sido malos, ellos han sido muy buenos. Tienen un jugador que para mí es de los mejores de LaLiga y cuando estábamos en momentos de presión él siempre salía en transición. Oyarzabal es diferencial cuando está a su mejor nivel y te complica mucho", reflexionó el técnico portugués.

PUBLICIDAD

Respecto a la propuesta de su equipo y el desarrollo del choque, el técnico granota ha asumido responsabilidades. "Antes del 1-0 estábamos bien y con el 1-1 también, pero encajamos el segundo gol en un error como en el primero. Tengo que pensar por qué con los cambios no hemos estado bien. Quiero que el equipo tenga identidad para ganar. Cuando juegas para defender no estás cerca de ganar, estás más cerca de perder, pero aun así nuestro colectivo no ha estado tan mal", explicó.

Cuestionado por la gestión del banquillo y la entrada de jugadores jovencísimos, Luis Castro ha sido claro. “¿Niños? Si hablamos de niños hablamos de Marc Santos. No quiero hablar mal en español, pero no he tenido lo que tenía que tener para meter a Marc Santos". Además, ha insistido en que las piezas que introdujo "eran los jugadores ofensivos para ganar el partido".

PUBLICIDAD

Por último, al ser preguntado por los escasos dos minutos de tiempo añadido concedidos por el colegiado en el tramo final, el preparador del Levante ha preferido no responder la pregunta. "Yo no puedo hablar, porque siempre que hablo es peor. La respuesta está en tu propia pregunta", concluyó. EFE

pbl/jl