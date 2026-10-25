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La película 'Hermanas' ensalza el apoyo institucional a las víctimas de violencia machista

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Valladolid, 25 oct (EFE).- La película ‘Hermanas’, ópera prima de la directora vasca Ione Hernández, que se ha estrenado este domingo en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), ensalza el papel de protección que llevan a cabo las instituciones frente a problemáticas como la que da origen a su trama, una agresión sexual dentro del entorno familiar.

Así lo ha afirmado Hernández este domingo en la rueda de prensa tras el estreno, donde ha reivindicado el valor de esas instituciones y su importancia en la lucha por la igualdad, al tiempo que ha afirmado que, de no existir denuncias, no se podrían conocer las historias que se esconden tras ellas.

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“El lío puede ser brutal o el silencio puede ser eterno si no hay instituciones que aborden este problema”, ha afirmado Hernández, quien ha criticado las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo sobre una posible eliminación del Ministerio de Igualdad.

La película, una de las tres que compiten en la Sección Oficial del festival, sitúa al espectador frente al conflicto de dos hermanas que viven la desestructuración de su familia cuando el hijo de una de ellas es acusado de agredir sexualmente a su prima, lo que lleva a la otra a tomar la decisión de denunciarlo.

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Una de las actrices protagonistas, Elena Anaya, ha enfatizado en la dificultad de comprender a los personajes de una trama tan compleja, donde el silencio, la indecisión y la culpa dominan a sus protagonistas, y ha confesado que llegó a desconfiar del guion en el camino al primer ensayo.

“Lo más complejo es entender el viaje de los personajes, entender por qué se callaban, por qué no decían algo”, explica Anaya, quien ha reconocido el trabajo de la directora en reflejar todas las dimensiones de los personajes.

La productora María Zamora, primera mujer productora española en ganar el Oso de Oro en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ha reivindicado también el valor de la financiación pública para sacar adelante películas como ‘Hermanas’ y ha denunciado que temáticas como esta a veces no se quieren “mirar de frente” y aumentan la dificultad de encontrar financiación. EFE

bca/tlg/lml

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