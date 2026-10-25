Kwizera: "Lograr el récord nacional es una gran alegría"

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Valencia, 25 oct (EFE).- El atleta español de origen burundés Rodrigue Kwizera, vencedor en el Medio Maratón Trinidad Alfonso Zurich en Valencia, señaló que haber logrado batir el récord de españa es "una gran alegría" y se felicitó por el segundo puesto de su compañero y amigo Thierry Ndikumwenayo, nacionalizado español hace varios años.

"Estoy muy contento por todo, por mi victoria y por hacer el récord de España. Y muy feliz también por mi amigo Thierry", afirmó en rueda de prensa Kwizera, quien se nacionalizó español el pasado verano.

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Kwizera batió con su marca el récord europeo de la distancia, en manos del sueco Andreas Almgren (58:06) este año en Copenhague, aunque no contabiliza como nueva plusmarca continental, ya que no ha recibido todavía el 'transfer' internacional de World Athletics, por lo que, aunque puede competir como español en las pruebas nacionales, todavía no está reconocido internacionalmente.

El corredor lamentó no haber podido "bajar de 58 minutos", objetivo que había publicitado en la previa a la carrera, aunque insistió en que "lograr el récord nacional es una gran alegría".

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Por su parte, Paco Borao, director de carrera y presidente de la Sociedad Deportiva Correcaminos, señaló que "los resultados están ahí". "Ya habíamos conseguido récords del mundo y hoy hemos alcanzado los dos récords de España, que eran los objetivos de este año. Además, hemos tenido la suerte de que las condiciones han sido fantásticas", agregó.

El empresario Juan Roig, presidente de la Fundación Trinidad Alfonso, aseguró que estaba "satisfecho por todo", especialmente por la organización "para hacer el mejor medio maratón del mundo". "Además, la gente quiere venir a Valencia porque las condiciones son perfectas a todos los niveles. Ahora, a esperar al Maratón y a intentar que llegue el récord del mundo", afirmó. EFE

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(foto)