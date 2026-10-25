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Griekspoor remonta a Struff y conquista Bruselas

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Redacción deportes, 25 oct (EFE).- El neerlandés Tallon Griekspoor remontó la ventaja inicial de su rival, el alemán Jan Lennard Struff (4-6, 6-3 y 6-4) y se proclamó campeón del torneo de Bruselas, el cuarto de su carrera y el primero desde el 2022.

Ha sido la culminación de un gran torneo para Griekspoor, de 30 años, que tuvo un año sin continuidad a causa de las lesiones y que sorprendió al tercer favorito, el argentino Francisco Cerúndolo y después al segundo cabeza de serie, el checo Jiri Lehecka de camino a la final.

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Griekspoor tardó dos horas y dos minutos en ganar por cuarta vez en otros tantos enfrentamientos al veterano alemán. El jugador de Haarlem, ahora 60 en el ránking ATP, añade el titulo en Bruselas, de categoría 250 a los logrados en Hertogenbosch y Pune, en el 2023 y de Mallorca, en el 2025. EFE

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